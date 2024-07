Un titolo medio-lungo, diretto, con focus e parole chiave: “Roberta Morise e Enrico Bartolini: dolci momenti con il figlio Gianmaria e il matrimonio imminente”

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Francesca Monti

Il dolce momento di Roberta Morise e Enrico Bartolini con il figlio Gianmaria

Roberta Morise ha dato alla luce il suo primogenito Gianmaria il 24 maggio, frutto dell’amore con lo chef stellato Enrico Bartolini. Recentemente, la showgirl ha condiviso alcuni intimi momenti in cui il neo papà si prende cura del piccolo Gianmaria in uno dei ristoranti stellati di Bartolini in Toscana.

La tenera foto di Enrico Bartolini con il figlio Gianmaria

In una foto elegante, Roberta Morise si mostra con un abito rosa e i capelli legati, mentre si trova in un resort con il suo compagno Enrico Bartolini e il loro bambino. Nello scatto, si intravede il passeggino accanto a lei con la scritta “Prima uscita con…”, lasciando intendere che si tratti del piccolo Gianmaria. Successivamente, si possono vedere le storie in cui lo chef stellato coccola il piccolo, con la scritta emotiva “I miei masculi”. In un momento toccante, Bartolini tiene il biberon mentre osserva la sua compagna, riflettendo sulle prime esperienze di cena del loro bambino alla trattoria in Toscana.

Il matrimonio ad agosto tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini

L’amore tra Roberta Morise e Enrico Bartolini si è concretizzato con il progetto di sposarsi il 31 agosto. La showgirl, già madre in attesa, ha festeggiato l’addio al nubilato insieme alle sue amiche prima di affrontare l’emozione di diventare mamma per la prima volta. In un’intervista a Gente, Morise ha espresso la gioia di unirsi in matrimonio con l’uomo che le ha ridato fiducia nell’amore, mentre Bartolini ha ammesso di essere stato sorpreso dall’innamoramento. Entrambi hanno dovuto rivedere le proprie convinzioni sull’amore, trovando nella loro relazione il sostegno e la conferma che un legame sincero è possibile.

Approfondimenti