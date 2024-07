Un tragico delitto familiare a Sassari: l’agghiacciante testimonianza di Alberto Picci

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Francesca Monti

Questa mattina, davanti alla Corte d’assise di Sassari, Alberto Picci ha pronunciato parole agghiaccianti riguardo all’omicidio del padre Giuseppe. Il 50enne cagliaritano, già condannato a 12 anni per tentato omicidio della madre, ha raccontato il terribile episodio accaduto la notte del 27 aprile 2022 a Santa Maria Coghinas.

Alberto Picci ha descritto con crudele precisione l’aggressione al padre e alla madre, avvenuta nel sonno e culminata con la morte di Giuseppe dopo una lunga agonia. Picci si è lasciato andare a un impulso incontrollabile, scagliandosi contro i genitori che lo avevano ospitato in casa. La ferocia dell’attacco è testimoniata dalle ferite inflitte con un fucile da pesca e un coltello multiuso, che hanno portato alla morte del padre e alle gravi lesioni della madre.

Davanti al giudice Massimo Zaniboni, Alberto Picci ha raccontato di non aver avuto intenzione di fare del male ai genitori, spiegando di essere stato svegliato di notte da un rumore e di aver ceduto a un impulso di violenza incontrollata. Le sue parole hanno rivelato un mix di rabbia e disperazione, culminate nel gesto folle che ha sconvolto la vita della sua famiglia e della comunità. I medici legali presenti in aula hanno confermato la gravità delle ferite e la diretta connessione con la morte del padre.

Il caso di Alberto Picci getta una luce sinistra su dinamiche familiari tragiche e incomprensibili. La sua testimonianza sconvolgente rimane impressa nella memoria di chiunque abbia seguito il processo, lasciando interrogativi aperti sulla natura umana e sull’inaspettato scatenarsi della violenza più estrema all’interno delle mura domestiche. La ricerca di giustizia e di verità continua mentre la famiglia e la comunità cercano di elaborare un dolore così profondo e inspiegabile. La vita di Alberto Picci, segnata per sempre da un gesto impulsivo e irreparabile, rappresenta un monito su quanto sia fragile l’equilibrio psicologico e relazionale che regola le nostre interazioni quotidiane.

Alberto Picci è un uomo di cinquant’anni proveniente da Cagliari, già condannato in passato per il tentato omicidio della madre. La sua confessione davanti alla Corte d’assise di Sassari ha rivelato dettagli agghiaccianti sull’aggressione avvenuta nella notte del 27 aprile 2022, evidenziando un impeto incontrollabile che ha portato a conseguenze tragiche.

Il giudice Massimo Zaniboni ha presieduto l’esame di Alberto Picci, durante il quale quest’ultimo ha descritto il momento dell’attacco come un impulso di violenza incontrollata, senza intenzione di nuocere volontariamente ai suoi genitori. La testimonianza di Picci ha suscitato dibattiti sulla natura umana e sulla complessità delle dinamiche familiari, evidenziando la fragilità dell’equilibrio psicologico e relazionale nelle interazioni quotidiane.

La vicenda di Alberto Picci mette in luce il dolore profondo e l’incomprensibile manifestazione di violenza all’interno delle mura domestiche, lasciando aperti interrogativi sulla ricerca di giustizia e verità in un contesto segnato da tragedia e disperazione.