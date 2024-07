Un Viaggio Internazionale nella Moda: Tendenze da Polonia al Libano

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Una Capsule Collection Polacca: Ali che Portano lontano

Alla Undicesima Edizione della RomaEterna International Couture svoltasi nel suggestivo Salone delle Colonne dell’Eur, si è aperta la passerella della moda internazionale con la stilista polacca Natasha Pavluchenko. La sua creazione “Wings” è una capsule collection senza stagione che unisce moda, pittura e teatro in un unicum artistico che rapisce lo sguardo e l’anima.

Un Viaggio nella Storia attraverso Accessori Scultura e Borse d’Autore

Il viaggio prosegue a Roma con la Entropia Collection del brand Marinella Piccinno Roma, accompagnata dagli accessori scultura firmati da Francesca Petroni e dalle borse Mespecta Italia. Una fusione armoniosa tra tradizione e innovazione che narra storie millenarie attraverso forme e colori unici.

Colori e Tradizioni da *Marocco a Londra: Eleganza senza Confini*

Dall’incanto del Marocco con le opere di Hayat Karimi per Kaftani Couture di lusso, si vola a Londra con Poet-Lab e la collezione “Status” che celebra la storia e la bellezza con capi no-season e eco-sostenibili. L’essenza dell’arte mediterranea si sposa con lo stile di Panarea nell’estrosa collezione “Flamingo” di A’biddikkia, firmata da Giovanna Mandarano. I tessuti leggeri e i colori dell’isola eolica si uniscono per creare abiti che trasformano emozioni in realtà.

L’Eleganza Libanese al Centro della Moda Internazionale

Infine, da un angolo remoto dell’Oriente arriva la maestria di Missaki Couture con la sua capsule “Aetheris“, interamente realizzata in Libano. Il paese dei Cedri si conferma terra fertile per talenti senza confini, come Elie Saab e Zuhair Murad. La presenza della maison Aetheris a RomaEterna International Couture ha portato uno squarcio di Oriente nella capitale italiana, grazie al patrocinio dell’Istituto Culturale Italo-Libanese, presieduto da Maurice Salameh.

