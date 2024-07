Un Viaggio Intorno al Mondo a Bordo della Nave Vespucci: Promuovere il Made In Italy

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La Celebrazione del Made In Italy a Los Angeles

Ieri, nella vibrante città di Los Angeles, si è svolta con grande fervore la cerimonia di apertura della tappa americana del tour mondiale della Nave Amerigo Vespucci. Questo storico veliero, simbolo dell’eccellenza e della tradizione marinara italiane, rappresenta un’autentica ambasciata del Made in Italy nel mondo. La presenza illustre del Ministro della Difesa Guido Crosetto ha conferito grande prestigio all’evento, sottolineando l’importanza di promuovere le eccellenze italiane su scala internazionale. Accanto al Ministro, numerose personalità di spicco hanno presenziato all’inaugurazione, tra cui l’ Ambasciatore dell’Italia presso gli Stati Uniti d’America Mariangela Zappia e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino.

Il Ministro Crosetto afferma: Una Scelta Strategica per il Made In Italy

Durante la cerimonia, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito con convinzione l’importanza della scelta della Nave Vespucci come promotrice del Made in Italy. Questo progetto, frutto di una sinergia interministeriale e di un’impegno trasversale del Governo, si inserisce all’interno del Villaggio Italia. Quest’ultimo si propone di mettere in luce le molteplici eccellenze italiane, spaziando dalla tecnologia all’arte, dalla musica alla cultura. Il tour della Nave Vespucci si configura così come un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio italiano e rafforzare l’immagine del nostro Paese a livello globale. Il Ministro Crosetto ha espresso la sua fiducia nel fatto che questa iniziativa contribuirà in maniera significativa alla promozione dell’economia italiana e al consolidamento del prestigio internazionale dell’Italia.

Un Viaggio di Successi e Eccellenze a Bordo della Nave Vespucci

Con l’arrivo nel porto di Los Angeles e l’imbarco dei 115 allievi dell’Accademia Navale, la Nave Amerigo Vespucci ha segnato un momento di svolta nel suo tour mondiale. Con oltre 23.000 miglia percorse su un totale di 44.000, il veliero ha già compiuto numerose imprese, inclusa la travagliata traversata del temibile Capo Horn. L’equipaggio della Nave Vespucci ha accolto a bordo più di 115.000 visitatori nel corso dell’ultimo anno, ricevendo un’affettuosa accoglienza che testimonia il prestigio e l’apprezzamento di cui gode l’Italia nel contesto internazionale. Con l’inaugurazione del Villaggio Italia, il tour mondiale della Nave Vespucci si arricchisce di una vetrina straordinaria per il Made in Italy. Il Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio Enrico Credendino, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel promuovere le tradizioni e l’eccellenza italiane in tutto il mondo.

Il Ricco Programma del Villaggio Italia: Una Celebrazione dell’Eccellenza Italiana

Il Villaggio Italia accoglie i visitatori in una magnifica “Piazza Italia”, dove si susseguono eventi e incontri imperdibili dedicati al Made in Italy. Dai sorvoli acrobatici delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica all’esibizione della Fanfara della Legione Allievi dei Carabinieri, dalla musica dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano all’arte contemporanea italiana rappresentata dall’opera in bronzo “La David” realizzata da Jago per il tour mondiale della Vespucci, ogni momento è un omaggio all’arte, alla cultura e alla creatività italiane. Il Villaggio Italia ospita inoltre una serie di eventi dedicati al design, alla tecnologia e all’innovazione, che confermano il ruolo di guida dell’Italia in settori chiave della produzione e della creatività.

Gli Orizzonti Futuri della Nave Vespucci

Dopo la tappa a Los Angeles, la Nave Amerigo Vespucci si prepara a solcare nuovi mari e a incontrare nuove culture. Diretta verso Honolulu, la nave continuerà il suo viaggio intorno al mondo, portando con sé l’immagine e l’eccellenza dell’Italia. Il tour mondiale si concluderà dopo tappe memorabili a Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha e Jeddah. La presenza della Nave Vespucci in queste città rappresenterà un’occasione unica per promuovere il Made in Italy e celebrare la bellezza e la creatività italiane in tutto il mondo.

