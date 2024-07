Un weekend tragico: il caso di Zakaria Atqaoui e l’omicidio di Sofia Castelli

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Zakaria Atqaoui, il giovane di 24 anni condannato a 24 anni di carcere per l’omicidio della ex fidanzata Sofia Castelli, ha confessato e collaborato con le autorità. Nonostante la gravità del delitto, la Procura di Monza aveva chiesto l’ergastolo, ma le attenuanti generiche hanno influenzato la decisione della Corte d’Assise.

La vicenda che ha scosso Cologno Monzese ha visto la giovane Sofia aggredita nel sonno da Zakaria, un atto crudele che ha causato la morte della ragazza di soli 20 anni. L’avvocato della famiglia Castelli ha annunciato il ricorso in appello nei confronti della sentenza emessa, sottolineando la ferocia dell’omicidio e l’assenza di giustificazioni per l’azione compiuta dal responsabile.

Sofia Castelli: La vittima dell’omicidio commesso da Zakaria, era una ragazza di soli 20 anni. È stata aggredita nel sonno e il suo tragico destino ha scosso la comunità di Cologno Monzese.

Monza: Città in provincia di Monza e della Brianza, la Procura di Monza aveva inizialmente richiesto l’ergastolo per Zakaria Atqaoui, ma alla fine è stata emessa una condanna a 24 anni di carcere.

Cologno Monzese: Cittadina in provincia di Milano, teatro del drammatico omicidio di Sofia Castelli. La comunità locale è stata sconvolta dall’accaduto e la notizia ha suscitato grande commozione.

La decisione della Corte d’Assise, le reazioni della famiglia Castelli e dell’avvocato, insieme alla ferocia del crimine commesso, susciteranno ulteriori dibattiti e polemiche sul caso.