Una festa indimenticabile: Pietro Tartaglione sorprende Rosa Perrotta

Panoramica della festa a sorpresa

La cura dei dettagli nell’allestimento e nel menu

Piacevoli sorprese attendevano Rosa Perrotta alla festa organizzata da Pietro Tartaglione. L’allestimento, caratterizzato da rose rosse, candele profumate e cristalli scintillanti, creava un’atmosfera romantica e sofisticata. Il menu, curato nei minimi dettagli, proponeva delizie culinarie come tartare di ricciola, riso con sedano rapa e mirtilli, pesce accompagnato da purè di topinambur e tartufo, e per concludere con una dolce nota, mousse al cioccolato e torte a forma di cuore. Rosa, elegantissima nel suo abito, si è lasciata andare alla gioia del momento, ballando e divertendosi con i suoi cari in una serata che resterà impressa nei loro cuori per molto tempo.