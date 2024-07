Una lunga burrasca nel Mare Adriatico: il rischio delle mucillagini persistente

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il fenomeno delle mucillagini nell’Adriatico

Paola Del Negro, direttrice dell’Ogs di Trieste, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, mette in guardia sull’importanza di un rimescolamento deciso del mare per contrastare il persistere delle mucillagini. Si calcola che per ottenere una solida dispersione di queste formazioni vischiose sia necessaria almeno una settimana di buriana, con vento e maltempo, altrimenti l’estate potrebbe essere costellata da questo inquietante fenomeno.

Le mucillagini a Trieste: una presenza persistente

Questa mattina, nei porticcioli di Trieste e Muggia, così come in altri punti della costa, le mucillagini erano ancora visibili, sebbene in forma meno evidente rispetto ai giorni precedenti, a causa delle precipitazioni notturne. Le formazioni sulla superficie del mare persistono nonostante siano temporaneamente scomparse a seguito di un passaggio di maltempo. Paola Del Negro sottolinea che attualmente le condizioni meteo non sono adeguate a disperdere il materiale presente, il quale continua ad accumularsi in maniera significativa, ricordando un periodo simile a quello vissuto nei primi anni del 2000. Un aneddoto curioso si registra a Rovigno, in Croazia, dove una testimonianza visiva del fenomeno era rappresentata da un secchio che riusciva a rimanere in piedi sopra le densissime mucillagini.

Rischio di un’estate caratterizzata dal fenomeno

Paola Del Negro avverte che senza un’adeguata azione di rimescolamento del mare, il pericolo è quello di una persistenza delle mucillagini per tutta la stagione estiva. Le precipitazioni e i venti finora non sono stati sufficienti per disgregare il materiale presente in mare, lasciando intendere che il rischio di un’estate segnata da questo fenomeno potrebbe concretizzarsi. La direttrice dell’Ogs di Trieste sollecita un’attenzione costante al problema, affinché si adottino le misure necessarie per contrastare in maniera efficace la formazione e l’accumulo di mucillagini in mare Adriatico.

