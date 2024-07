Una marcia di solidarietà: Milano si mobilita per il popolo palestinese

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Partecipazione numerosa alla quarantesima marcia per il popolo palestinese a Milano.

Un fiume di persone si è stretto attorno all’ideale di giustizia e solidarietà, marciando pacificamente per le vie della città. Il corteo, partito da San Babila, ha fatto sentire la propria voce fino a raggiungere via Festa del Perdono, di fronte all’Università Statale. L’onda di partecipanti ha dimostrato con forza e determinazione il proprio sostegno al popolo palestinese in lotta per i propri diritti.

Le polemiche sulle dichiarazioni del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

Negli ultimi giorni si sono accese polemiche riguardo alle dichiarazioni del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il quale ha espresso preoccupazione per presunti episodi di antisemitismo legati alle manifestazioni a favore della Palestina. Le parole del Ministro hanno suscitato vivaci reazioni all’interno del corteo. “Affermazioni che farebbero ridere se non fosse una tragedia,” commenta con indignazione Elio Lupoli del centro sociale Vittoria. Secondo Lupoli, l’antisionismo non va confuso con l’antisemitismo, ed è importante ribadire la distinzione tra le due posizioni. La presenza di tante persone in marcia dimostra il sostegno alla causa palestinese senza cadere in generalizzazioni o pregiudizi.

La memoria storica e la lotta per la libertà

Lupoli, nel suo intervento durante la marcia, ha richiamato alla memoria il passato di lotta e impegno contro le ingiustizie. Ha ricordato i momenti difficili vissuti in quelle stesse piazze, quando la violenza e la discriminazione erano palpabili. “Chi ha passato un po’ di anni qua, si ricorda questa piazza cos’era,” ha affermato Lupoli, riferendosi ai tempi in cui manifestare per ideali diversi era un gesto coraggioso e rischioso. Oggi, la lotta per la libertà deve continuare, mantenendo viva la memoria storica e difendendo i valori di uguaglianza e solidarietà.

