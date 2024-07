Una piantagione di canapa indiana scoperta nel parco nazionale del Gargano

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Panoramica sulla scoperta della piantagione

Le forze dell’ordine hanno compiuto un’operazione congiunta per individuare e smantellare una piantagione di canapa indiana situata nell’agro di Lesina, nel parco nazionale del Gargano. Le attività sono state condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia e dalla Dia di Bari e Foggia, in collaborazione con unità aeree del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. La zona in cui è stata rinvenuta la piantagione si trova nell’istmo tra il lago e il mare, in un’area recintata e sorvegliata da telecamere a controllo remoto.

Il sequestro delle piante di canapa e le operazioni di bonifica

Dopo un’attenta ricognizione del territorio, le autorità hanno individuato un’area recintata protetta da filo spinato e rete ombreggiante, all’interno della quale cresceva una fitta vegetazione e si trovava un laghetto. Tra gli arbusti sono state scoperte 5.239 piante di canapa indiana, in vari stadi di crescita, pronte per essere raccolte, tagliate ed essiccate per la preparazione di dosi di marijuana. Le operazioni di bonifica e sequestro delle piante hanno richiesto molte ore di lavoro per garantire la rimozione completa dell’area.

Le potenzialità della piantagione e le conseguenze per i responsabili

Le piantagioni sequestrate avrebbero potuto fornire oltre 11.526 dosi a causa del contenuto di THC presente nelle piante. I responsabili dell’area recintata sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Foggia per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. La scoperta della piantagione di canapa indiana evidenzia l’importanza delle attività di controllo del territorio e della collaborazione tra le forze dell’ordine per contrastare il traffico illegale di droga.

