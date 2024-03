Una Svolta per la Difesa della Natura: il Fermare dei Piani di Taglio della Riserva del Borsacchio in Abruzzo - Occhioche.it

Il Sostegno della Comunità

La decisione di congelare il piano di taglio della Riserva naturale del Borsacchio di Roseto degli Abruzzi ha suscitato soddisfazione e sollievo in diverse parti interessate. Il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, ha comunicato il blocco tramite una lettera ufficiale, ricevendo apprezzamenti e riconoscimenti da varie associazioni ambientaliste. La solidarietà e il sostegno della comunità locale sono emersi chiaramente attraverso una raccolta di ben 30.000 firme organizzata dalle Guide del Borsacchio e oltre 300 associazioni.

Il Parere del Wwf

Il Wwf, una delle organizzazioni ambientaliste più autorevoli, ha espresso un senso di soddisfazione per la conferma del congelamento del piano di taglio, dichiarando che questa decisione avalla le posizioni difese sin dall’inizio. Filomena Ricci, delegata Wwf Abruzzo, ha sottolineato l’importanza di passare ora dal discorso alla sostanza, ponendo l’accento sul futuro gestionale della Riserva. La necessità di adottare il Piano di Assetto Naturalistico per garantire una corretta gestione dell’area è diventata un punto focale in questa fase di transizione.

L’Aspetto Politico

Luciano D’Amico, consigliere regionale e oppositore dichiarato del taglio, ha evidenziato l’importanza della coerenza e della responsabilità politica nella gestione delle risorse naturali. La sua affermazione, che “aveva ragione chi si è sempre opposto al taglio”, sottolinea come il ritiro del piano di taglio rappresenti una presa d’atto di errori precedenti. Il presidente Marsilio, agendo per evitare future contestazioni, ha inviato una lettera ai competenti organi manifestando un cambiamento di rotta significativo. L’accelerazione del processo decisionale dopo le recenti elezioni in Abruzzo denota un clima di attenzione e prontezza da parte delle istituzioni regionali.

In Sintesi

Il blocco del taglio della Riserva del Borsacchio in Abruzzo simboleggia una vittoria della partecipazione civica e della collaborazione tra enti pubblici e privati nell’interesse della tutela ambientale. Le prospettive future sulla gestione dell’area naturale sono ora incentrate sull’adozione di un piano strategico e sulla salvaguardia del suo perimetro originario. La lezione appresa da questa vicenda rimane quella dell’importanza della vigilanza costante e dell’impegno collettivo per preservare il nostro prezioso patrimonio naturalistico.