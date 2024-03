Un’Analisi Profonda: May December di Todd Haynes

La Divina Elizabeth Berry e il Mistero di Gracie

Nel cuore di Savannah, un intrigante film si dipana tra la vita e la finzione. Elizabeth Berry , una diva di cinema e tv, s’insinua nella casa dei coniugi Gracie e Joe Yoo . Elizabeth deve impersonare Gracie, donna coinvolta in uno scandalo avvenuto anni prima. Gracie, stimata borghese con una famiglia, si lasciò coinvolgere in una relazione controversa con Joe, un giovane di origini coreane. L’arresto di Gracie, scoperta in un atto illecito con Joe, scatenò un’ondata mediatica senza precedenti. Dopo il carcere, Gracie divorziò e si risposò con Joe, gettando le basi per una storia intricata e multiforme.

May December, diretto da Todd Haynes, non si limita a raccontare un semplice scandalo, ma approfondisce le sfumature della costruzione di un personaggio da parte di un’attrice di Hollywood. Haynes, famoso per Lontano dal Paradiso e Carol, trasforma il thriller in uno studio affascinante dell’identità, giocando con lo specchio distorto tra la fragile psiche di una donna e la sua controparte hollywoodiana. La colonna sonora avvolgente e le performance magistrali di Portman e Moore catturano lo spettatore in un vortice di emozioni e mistero.

Un Altro Approdo: Quando il Passato Torna a Vivere

Il futuro si mischia al presente in Another End, un’avventura fantascientifica diretta da Piero Messina. In un mondo dove i ricordi e l’identità di persone decedute possono essere trapiantati in corpi ospitanti temporanei, il giovane vedovo Sal si aggrappa al passato per riportare in vita la sua defunta compagna Zoe. Il viaggio emotivo di Sal, intriso di dolore e rimpianto, lo porta a incontrare Ava , l’ospite delle memorie di Zoe.

Piero Messina, regista de L’Attesa, crea un’opera dalle atmosfere affascinanti e visionarie, ambientata in una metropoli futuristica popolata da corpi in prestito e anime erranti. Sebbene il ritmo narrativo possa vacillare, le interpretazioni intense di Bernal e Reinsve rendono palpabile la struggente ricerca di Sal di ricongiungersi con il passato tramite il presente distorto della tecnologia.

Alla Riscoperta: Il Capolavoro Resuscitato di Orson Welles

Il grande schermo risplende di nuovo con il capolavoro restaurato di Orson Welles, Quarto Potere . Nell’elegante splendore di Xanadu, il magnate Charles Foster Kane conduce il pubblico in un viaggio labirintico alla ricerca del significato nascosto di una parola misteriosa: Rosebud. Attraverso gli occhi del giornalista Jerry Thompson, il film svela i meandri dell’identità e del potere, con Kane come figura enigmatica che incarna la complessità e la caducità del successo.

Orson Welles, con la genialità di un giovane regista visionario, intesse un racconto intriso di ambiguità e critica sociale che risuona ancora oggi. Quarto Potere non è solo un’icona cinematografica, ma un’opera senza tempo che pone domande universali sull’essenza stessa dell’umanità e del potere. Da non perdere, per ritrovare nel buio della sala la luce accecante di un capolavoro.