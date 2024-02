UniCredit sostiene i giovani talenti della vela nella Youth America’s Cup

UniCredit sostiene la terza edizione della Youth America’s Cup

UniCredit, una delle principali banche europee, ha annunciato il suo sostegno alla terza edizione della Youth America’s Cup, diventando il naming partner dell’evento, che sarà noto come UniCredit Youth America’s Cup. La competizione si svolgerà a Barcellona dal 17 al 26 settembre e sarà aperta ai giovani tra i 18 e i 25 anni. Le regate saranno visibili dalla costa e l’accesso alla 37a edizione dell’America’s Cup sarà gratuito per tutti gli spettatori. Inoltre, l’evento sarà trasmesso in diretta su canali broadcast e online in tutto il mondo.

UniCredit sostiene i giovani talenti

UniCredit è impegnata nel supportare i giovani e con questa partnership intende promuovere la futura generazione di talenti in un contesto globale. Inoltre, UniCredit è orgogliosa di essere anche Global Partner e Global Banking Partner dell’America’s Cup, uno dei più prestigiosi eventi sportivi al mondo. L’attenzione alla sostenibilità e la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile sono al centro della 37a edizione dell’America’s Cup Louis Vuitton, in linea con la strategia di UniCredit in questi ambiti. Attualmente, sono stati confermati sei team di America’s Cup provenienti da Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia, Svizzera e Francia, mentre altri sei team provenienti da Spagna, Paesi Bassi, Canada, Germania, Svezia e Australia stanno ancora selezionando i loro talenti.

L’evento di punta della Youth America’s Cup

L’UniCredit Youth America’s Cup sarà uno dei momenti clou della 37a America’s Cup Louis Vuitton di Barcellona, mettendo in mostra la nuova generazione di velisti professionisti di alto livello. Prima delle regate ufficiali, i sei team “non-America’s Cup” invitati avranno cinque giorni e mezzo di prove, mentre i team dell’America’s Cup avranno mezza giornata di prove. Le regate si svolgeranno nella nuova classe foiling AC40, con imbarcazioni monoscafo dal design unico. I turni di qualificazione iniziali vedranno otto gare per entrambi i gruppi e i primi tre team di ciascun gruppo passeranno alla Serie Finale di quattro gare. La finale dell’UniCredit Youth America’s Cup si terrà il 26 settembre e vedrà i due migliori team sfidarsi in un match race per conquistare il titolo.

Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit Group, ha commentato: “Sono orgoglioso di vedere le nuove generazioni avvicinarsi a uno sport che si basa sullo spirito di squadra, sull’intuizione e sulla determinazione nel perseguire un obiettivo comune. Come Gruppo, siamo orgogliosi di essere partner di un evento che mette in luce i talenti e che dà grande importanza al rispetto delle pratiche ESG. Questo approccio è pienamente in linea con la strategia di UniCredit”. Grant Dalton, CEO dell’America’s Cup Event, ha elogiato l’impegno di UniCredit nel sostenere i giovani talenti e ha sottolineato che l’UniCredit Youth America’s Cup porterà in luce i futuri talenti dell’America’s Cup, contribuendo al successo della competizione.

