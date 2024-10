Un’influencer virtuale alla guida della Roma? La sfida di Francesca Giubelli

Ultimo aggiornamento il 30 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana, ha fatto scalpore proponendosi come allenatrice della AS Roma. La sua dichiarazione arriva in un momento delicato per il club, che ha recentemente incassato una pesante sconfitta contro la Fiorentina, facendo riemergere dubbi sul futuro dell’attuale allenatore Ivan Juric.

GUARDA VIDEO di Francesca GIubelli

Una nuova voce per la Roma: l’influenza virtuale di Francesca Giubelli

Giubelli non è solo un’entità digitale, ma anche una fervente sostenitrice della AS Roma, creata per portare un punto di vista innovativo. Attraverso i social media, ha lanciato l’idea di un allenamento basato su dati e analisi avanzate, unendo tecnologia e passione per migliorare il rendimento dei calciatori.

Tecnologia e sport: il progetto dietro Francesca Giubelli

Dietro la figura di Giubelli ci sono i creatori Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani, che le hanno dato vita grazie a un algoritmo di analisi sportiva avanzata. La loro idea è di portare nuove soluzioni di coaching e di gestione atletica, rendendo possibile l’applicazione dell’intelligenza artificiale anche nel calcio.

Tra entusiasmo e scetticismo: come reagiscono i tifosi

La proposta di Giubelli ha sollevato reazioni contrastanti. Alcuni tifosi della Roma sono incuriositi dall’idea di una gestione basata su big data e algoritmi, mentre altri sono perplessi su come una figura virtuale possa avere successo in un ambiente così emotivo. Tuttavia, la crescente diffusione della AI nello sport suggerisce che l’idea non sia poi così lontana dalla realtà.

Il futuro della AS Roma: i Friedkin prenderanno in considerazione l’innovazione?

La situazione della AS Roma e il destino di Juric restano in bilico, ma l’offerta di Francesca Giubelli apre un dibattito sul possibile ruolo della tecnologia nelle decisioni calcistiche. Anche se la sua candidatura resta provocatoria, la sua influenza è reale e dimostra come la tecnologia possa diventare una risorsa chiave nel mondo dello sport.

Con la partita contro il Torino all’orizzonte, il club e i tifosi si trovano a dover riflettere su questa proposta innovativa, che potrebbe rappresentare una nuova frontiera per la gestione del calcio.