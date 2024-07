Unione tra Angelica Donati e Fabio Borghese: il matrimonio nel castello di Montevettolini

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

Angelica Donati, la figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati, ha celebrato il suo matrimonio con il principe Fabio Borghese nel suggestivo castello del borgo medievale di Montevettolini, situato nei pressi di Pistoia. I proprietari del castello sono gli eredi della famiglia Borghese, alla quale appartiene lo sposo. La cerimonia si è svolta il sabato 29 giugno alle 18, con la splendida sposa che ha indossato un abito bianco sofisticato con spalle scoperte e un lungo velo. Angelica ha condiviso emozionanti scatti del matrimonio su Instagram, tra cui uno con i genitori, con Milly Carlucci che ha espresso tutto il suo affetto per la coppia.

Il passato e la famiglia del principe Fabio Borghese

Fabio Borghese, principe e erede della dinastia di Papa Paolo V, ha alle spalle un precedente matrimonio con la giornalista Jacaranda Falk Caracciolo, imparentata con la famiglia Agnelli, dalla quale sono nati tre figli. Durante la sua vita, ha avuto una relazione con l’attrice Claudia Gerini e con l’ex ragazza di “Non è la Rai”, Yvonne Sciò. La notizia del matrimonio con Angelica Donati era stata anticipata da “Dagospia” lo scorso febbraio, rivelando che i genitori della sposa non erano particolarmente entusiasti della scelta della figlia di sposare un uomo più grande di lei di 20 anni.

Angelica Donati: imprenditrice di successo e protagonista nel mondo degli affari

Angelica Krystle Donati, nata a Los Angeles nel 1986, è una donna di successo che ha studiato a Londra e conseguito una laurea in Management alla London School of Economics. Dopo un’esperienza lavorativa in Goldman Sachs e in Ralph Lauren, ha ottenuto un master in Business Administration all’Università di Oxford. Ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, la Donati Spa, fondata dal padre di Milly Carlucci nel 1978. Nel 2012 ha avviato la Donati Immobiliare Group, di cui è CEO, con focus sull’edilizia residenziale e con presenza internazionale, espandendo poi le sue attività fino a New York. Angelica ha lanciato anche Houzen, una start-up nel settore immobiliare a Londra, e ha ricoperto ruoli di rilievo in associazioni imprenditoriali come Ance Giovani Lazio. Attualmente è presidente di Ance Giovani e fa parte del Consiglio di Amministrazione di Terna, società quotata in Borsa operante nel settore dell’energia elettrica.

