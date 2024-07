Università per stranieri di Perugia: distribuzione gratuita di assorbenti igienici

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La recente cerimonia alla sede di Palazzo Gallenga dell’Università per Stranieri di Perugia ha segnato l’avvio della distribuzione di 500 confezioni di assorbenti igienici compostabili offerti gratuitamente da Coop Centro Italia. Questa iniziativa mira a garantire l’accesso a prodotti igienici essenziali a tutte le studentesse, sottolineando l’importanza della salute e dell’inclusione.

UNIMORE: Impegno per l’Inclusione Femminile

L’Università per Stranieri di Perugia, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità e la Commissione Differenze e Inclusione, ha reso possibile la distribuzione di assorbenti igienici gratuiti nell’ambito delle politiche di inclusione di Unistrapg. Questo servizio è stato introdotto con l’obiettivo di fornire alle donne uno strumento essenziale per affrontare il ciclo mestruale con dignità e rispetto.

Diritti Umani e Salute Pubblica

L’Unistrapg ha sottolineato l’importanza di rendere disponibili prodotti igienici per le mestruazioni come un diritto umano fondamentale, considerando il ciclo mestruale una condizione naturale e non una scelta. Inoltre, questa iniziativa è anche un importante passo verso la promozione della salute pubblica, contribuendo a combattere la povertà legata alle mestruazioni e a garantire alle donne la possibilità di gestire il ciclo in modo sano e dignitoso.

Impegno per il Benessere degli Studenti

Il rettore Valerio De Cesaris ha evidenziato che l’installazione dei distributori di assorbenti igienici nei bagni dell’università rappresenta un gesto significativo nel contesto più ampio della missione dell’ateneo. Questo gesto rientra nell’impegno dell’Unistrapg a favore del benessere degli studenti e nella lotta contro le disuguaglianze e le discriminazioni, promuovendo un ambiente accogliente e rispettoso per tutti.

Adesione a Iniziative Internazionali

L’Università per Stranieri di Perugia ha aderito al Manifesto per la Giustizia Mestruale lanciato da WeWorld e ha partecipato attivamente a iniziative di sensibilizzazione durante la decima Giornata Internazionale sull’Igiene e la Giustizia Mestruale, sostenuta da importanti organismi come il Fund for Population Activities dell’ONU e l’UNICEF. Inoltre, l’ateneo ha supportato la campagna di Coop Centro Italia per la riduzione dell’IVA sugli assorbenti, promuovendo la sensibilizzazione e l’azione a livello nazionale.

Sebbene possa sembrare un gesto modesto, l’impegno dell’Università per Stranieri di Perugia verso la giustizia mestruale rappresenta un passo significativo verso una maggiore uguaglianza di accesso ai servizi igienici per tutte le studentesse, promuovendo la dignità e il benessere delle donne. Queste iniziative sottolineano l’importanza di affrontare le sfide legate alle mestruazioni e di garantire a tutte le donne l’accesso a prodotti igienici essenziali per vivere il ciclo in modo sano e dignitoso.