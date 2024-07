Un’Ondata di Criminalità: Operazione Antimafia svela rete mafiosa nazionale

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Francesca Monti

Indagini su vasta scala

Un’operazione della Direzione Investigativa Antimafia ha portato alla luce un’ampia rete criminale operante su tutto il territorio nazionale. Diciotto misure cautelari, sequestro di beni per oltre 131 milioni di euro e 57 indagati sono solo alcuni dei numeri impressionanti che emergono da questa indagine, avviata su disposizione della Dda di Roma. Le persone coinvolte sono sospettate di far parte di due associazioni criminali radicate nella capitale, dediti a estorsioni, usura, riciclaggio di denaro sporco e altre attività illecite. La loro azione avrebbe favorito clan mafiosi come la camorra Mazzarella – D’amico, le cosche della ‘ndrangheta Mancuso e Mazzaferro e il clan Senese.

La scoperta di una centrale di riciclaggio

Le indagini condotte hanno portato alla scoperta di una centrale di riciclaggio operante a Roma e con ramificazioni in tutta Italia, svelando la complessità e l’estensione delle attività criminali messe in atto. Le attività illegali andavano dal riciclaggio di denaro alla fittizia intestazione di beni, dimostrando come la rete fosse pervasiva e ben organizzata, con una vasta copertura sul territorio nazionale.

Lotta al crimine organizzato

L’operazione antimafia ha dimostrato l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine organizzato e nel smantellare reti criminali complesse che minano la sicurezza e l’integrità del Paese. Le misure cautelari e i sequestri di beni effettuati testimoniano l’impegno costante delle autorità nel contrastare la presenza e l’azione delle organizzazioni mafiose sul territorio nazionale, con l’obiettivo di rendere giustizia e restituire sicurezza ai cittadini.

