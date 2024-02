Uomo di 56 anni assolto a Bari per aver avuto rapporti non protetti nonostante la sua positività all'HIV - avvisatore.it

Assolto 56enne sieropositivo: “Il fatto non sussiste”

Il Tribunale di Bari ha emesso una sentenza assolutoria per un caso di presunte tentate lesioni personali gravissime a carico di un uomo di 56 anni, sieropositivo, che aveva avuto rapporti non protetti con una donna. Secondo la decisione dei giudici, presieduti da Marco Guida, l’uomo si trovava in una condizione di “impossibilità di trasmissione del virus” a causa della terapia che stava seguendo. Il comportamento dell’imputato è stato definito “inidoneo” a infettare la partner, con un rischio di contagio considerato “sostanzialmente nullo” a causa della bassissima carica virale.

La sentenza anticipata da alcuni giornali locali ha evidenziato che il rischio di contagio per la partner era praticamente inesistente.

Cronaca di un incontro a rischio

I fatti risalgono al 2018, quando i due protagonisti, conoscenti da tempo nonostante vivessero in regioni diverse, si incontrarono a Bari e ebbero un rapporto sessuale non protetto. Solo il giorno successivo l’uomo rivelò di essere sieropositivo, spingendo la donna a recarsi di corsa al Policlinico di Bari per sottoporsi a una profilassi.

Cambiamenti nel trattamento dell’HIV

Durante il processo avviato nel 2022, i consulenti tecnici sentiti in aula hanno confermato che, in base a uno studio del 2017, l’approccio alla malattia aveva subito una radicale trasformazione. Secondo quanto riportato nel provvedimento, i pazienti con carica virale negativa non avevano la capacità di trasmettere l’infezione sessualmente, e di conseguenza non veniva più consigliato l’uso del preservativo durante i rapporti sessuali. I giudici, nelle motivazioni della sentenza, hanno sottolineato che le azioni compiute dall’imputato erano inefficaci nel trasmettere l’infezione alla partner.

