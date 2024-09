Vaccini contro l’influenza 2024-2025: ecco i 8 prodotti autorizzati in Italia dall’Aifa e dall’Ema

Ultimo aggiornamento il 17 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’arrivo della stagione influenzale porta con sé la necessità di proteggersi attraverso la vaccinazione. Per il periodo 2024-2025, l’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Agenzia Europea dei Medicinali hanno approvato otto diversi vaccini, aggiornati in base alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità . Si tratta di una misura fondamentale per prevenire la diffusione di virus influenzali, e i nuovi ceppi virali sono già stati selezionati sulla base delle analisi dei virus circolanti nella scorsa stagione.

Dettagli sui vaccini autorizzati

L’Aifa ha notificato l’autorizzazione di vaccini attraverso procedure di mutuo riconoscimento e decentrata. La determina Aifa numero 710/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 settembre 2024, elenca i vaccini approvati, suddivisi in diverse categorie a seconda delle indicazioni d’uso.

Vaccini per adulti e bambini

Tra i vaccini destinati a adulti e bambini, troviamo il Efluelda Tetra , una sospensione iniettabile raccomandata per la somministrazione agli adulti di età pari o superiore a 60 anni. Questo vaccino è progettato per stimolare una risposta immunitaria adeguata e favorire la protezione in una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile.

Altri vaccini disponibili includono Fluarix Tetra e Influvac S, entrambi indicati per l’immunizzazione attiva di adulti e bambini a partire dai sei mesi di età. Un ulteriore vaccino presente è l’Influvac S Tetra, anch’esso dalla stessa indicazione d’uso. Inoltre, il Vaxigrip Tetra è raccomandato per le donne in gravidanza e per i bambini dai sei mesi in su, estendendo la protezione anche ai lattanti.

Vaccini adiuvati e spray nasali

I vaccini autorizzati tramite una procedura centralizzata includono Fluad Tetra , adiuvato e destinato agli adulti di età pari o superiore a 50 anni. Questo vaccino utilizza un adiuvante per ottimizzare la risposta immunitaria.

Un’opzione innovativa è rappresentata dal Flucelvax Tetra , che è anch’esso destinato sia a adulti che a bambini da 24 mesi di età. Infine, l’Fluenz , disponibile sotto forma di spray nasale, è rivolto ai bambini e agli adolescenti di età compresa tra i 24 mesi e i 18 anni.

Raccomandazioni e disponibilità dei vaccini

L’Aifa avverte che, sebbene tutti i vaccini possano essere autorizzati, non è garantita la loro disponibilità sul mercato. Le Regioni italiane decideranno, attraverso gare per la fornitura di vaccini, quali prodotti verranno utilizzati durante le campagne vaccinali annuali. Queste decisioni si basano su criteri specifici e necessità regionali, volto a garantire l’ottimizzazione della campagna di immunizzazione.

Campagne di vaccinazione

Il ministero della Salute ha raccomandato l’avvio delle campagne vaccinali a partire dall’inizio di ottobre. In particolare, la vaccinazione è offerta in modo attivo e gratuito a categorie considerate a rischio, tra cui le persone di età superiore ai 60 anni, le donne in gravidanza e nel periodo post-partum, oltre a bambini tra i sei mesi e i sei anni.

Particolare attenzione va riservata anche a chi presenta malattie croniche, visto il maggior rischio di sviluppare complicanze in caso di influenza. Sono inclusi nelle raccomandazioni anche i familiari di soggetti ad alto rischio e i professionisti della salute. In questo modo, si mira a proteggere non solo i pazienti a rischio, ma anche a limitare la diffusione del virus all’interno delle comunità e tra le popolazioni più vulnerabili.