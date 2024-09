Vespa Parada dei Castelli Romani: il 28 e 29 settembre 2024 l’evento a Genzano e Nemi

Ultimo aggiornamento il 24 Settembre 2024 by Emiliano Belmonte

Per il terzo anno consecutivo, il Vespa Club Lanuvio Campoleone si prepara a ospitare il raduno nazionale di vespe, previsto per il 28 e 29 settembre 2024. Questa edizione accoglierà circa 500 vespe provenienti da tutta Italia, pronte a riempire le strade dei Castelli Romani.

Genzano di Roma accoglie i vespisti

Il raduno avrà inizio sabato 28 settembre a Genzano di Roma, con l’arrivo dei vespisti dalle ore 16:00 in Piazza Frasconi, situata lungo la via Appia. I partecipanti, provenienti da fuori Lazio, avranno l’opportunità di esplorare il Museo Navale presso il Lago di Nemi, una perla culturale del territorio. La serata terminerà con una cena conviviale presso il ristorante La Casina delle Rose, dove i partecipanti potranno godersi una tipica esperienza culinaria locale.

La grande parata di Nemi

Domenica 29 settembre sarà la volta di Nemi, celebre per le sue fragole, che diventerà il punto di ritrovo per circa 500 appassionati di vespe a partire dalle 8:00 del mattino. Dopo una suggestiva visita guidata del borgo, tutti saranno pronti a partire per la terza Vespa Parada dei Castelli Romani alle 11:30. La parata attraverserà diverse tappe suggestive come Genzano di Roma, Ariccia e Albano Laziale, concludendo il suo percorso al Lago di Castel Gandolfo, dove è previsto un aperitivo e un pranzo al ristorante La Perla del Lago.

Un’occasione da non perdere

Il presidente del Vespa Club Lanuvio Campoleone invita tutti gli abitanti e i visitatori a partecipare all’evento, affacciandosi dai balconi o scendendo in strada per ammirare questo colorato corteo di vespe, simbolo di stile e tradizione italiana.