Vhivian: la nuova campagna per migliorare la comunicazione tra pazienti e medici sull’HIV

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’HIV, identificato oltre quarant’anni fa, continua a rappresentare una sfida significativa per la salute pubblica in tutto il mondo, incluso in Italia. Secondo recenti dati, solo il 51% delle persone con HIV è soddisfatto del proprio trattamento. Per affrontare queste problematiche e facilitare una comunicazione più efficace tra pazienti e medici, nasce Vhivian, una campagna promossa da ViiV Healthcare. Presentata durante il MiX Festival di Milano, Vhivian vuole creare un approccio più centrato sulla persona, migliorando l’interazione tra pazienti e professionisti della salute.

La situazione attuale dell’HIV in Italia

Dati epidemiologici dell’HIV

Nel 2022, l’Italia ha registrato 1.888 nuove diagnosi di infezione da HIV, un’incidenza pari a 3,2 nuovi casi ogni 100.000 residenti. Questo dato è inferiore alla media osservata in Europa occidentale, che si attesta attorno a 5,1 nuovi casi per 100.000 residenti. Inoltre, 403 nuovi casi di AIDS sono stati diagnosticati nello stesso anno, con un’incidenza di 0,7 nuovi casi per 100.000 residenti. Questi numeri testimoniano un trend positivo nel controllo dell’HIV; tuttavia, la sfida rimane per molti pazienti che continuano a vivere con il virus.

Le problematiche dei pazienti

Nonostante i progressi nelle opzioni terapeutiche, il 58,2% delle persone con HIV in Italia sta seguendo un trattamento con inibitori dell’integrasi di seconda generazione, ma solo il 51% è complessivamente soddisfatto del regime terapeutico attuale. Un altro aspetto critico riguarda il bisogno di informazione e comunicazione: il 38% degli intervistati desidera maggiori dettagli sui farmaci disponibili, mentre il 30% richiede un dialogo più approfondito con il proprio medico curante. Queste percentuali evidenziano l’importanza di una relazione di fiducia e chiarificazione tra medico e paziente.

La campagna Vhivian: obiettivi e messaggi chiave

Simbolismo della pianta Aglaonema Pink

La campagna Vhivian si distingue per l’uso della pianta Aglaonema Pink come sua protagonista. Questa pianta, sebbene non facile da mantenere, rappresenta metaforicamente il benessere e la crescita. Proprio come l’Aglaonema necessita di cure specifiche, così anche le persone con HIV meritano un’attenzione individualizzata nel percorso terapeutico. La pianta simboleggia anche l’adattabilità e la capacità di fiorire in condizioni difficili, parallelo che sottolinea come le persone sieropositive possano condurre una vita dignitosa e soddisfacente.

Approccio paziente-centrico

Vhivian mira a promuovere un approccio “paziente-centrico”, incoraggiando le persone a intraprendere una conversazione attiva con i loro medici riguardo il trattamento e le opzioni terapeutiche disponibili. Attraverso una serie di strumenti informativi, fra cui video e poster, Vhivian intende facilitare la condivisione di esperienze e curiosità, potenziando il dialogo e, di conseguenza, l’aderenza terapeutica.

Le testimonianze di esperti del settore

Il punto di vista della Dott.ssa Antonella Castagna

Durante il lancio della campagna, Antonella Castagna, direttrice dell’Unità di Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha sottolineato l’importanza dell’interazione tra il paziente e il medico. Ogni visita rappresenta un’opportunità per valutare l’efficacia della terapia e adattarla in base alle necessità individuali, considerano anche lo stile di vita del paziente. La disponibilità di diverse opzioni terapeutiche oggi permette una gestione più personalizzata e mirata delle cure.

La visione del Professor Andrea Gori

Anche il Professor Andrea Gori, esperto di malattie infettive all’Università degli Studi di Milano, ha evidenziato che le attuali terapie rendono l’HIV una condizione cronica gestibile. La centralità del colloquio medico-paziente è fondamentale nel percorso terapeutico, considerando quanto sia cruciale adattare le cure alle specifiche esigenze del paziente nel lungo termine.

Prospettive future e innovative del progetto

Il progetto Rhivolution

Vhivian segna l’inizio di un percorso più ampio, delineando le fondamenta di Rhivolution, un’iniziativa di ViiV Healthcare rivolta a generare nuove opportunità per le persone con HIV. Con questa iniziativa, l’azienda intende mettere in risalto l’importanza del dialogo aperto e dell’innovazione continua, auspicando che queste risorse possano migliorare significativamente il benessere a lungo termine delle persone affette da quest’infezione.

Impegno per un supporto integrato

Secondo Vincenzo Palermo, vice-presidente e general manager di ViiV Healthcare, il lancio della campagna Vhivian si pone l’obiettivo di arricchire il dialogo tra pazienti e medici, promuovendo l’importanza di un’interazione basata sulla condivisione. La campagna si propone di trasformare la narrazione riguardo l’HIV, offrendo supporto e risorse per una gestione più consapevole e informata della terapia, evidenziando l’importanza della innovazione.

L’obiettivo resta chiaro: migliorare la qualità della vita delle persone che vivono con HIV, promuovendo un approccio integrato e collaborativo tra pazienti e professionisti della salute.