Viareggio: Commemorazione delle vittime della strage ferroviaria

Oggi la città di Viareggio si è riunita intorno ai familiari delle 32 vittime della strage ferroviaria in occasione del 15° anniversario del tragico evento avvenuto il 29 giugno 2009. Un’affluenza di circa un migliaio di persone ha preso parte alla marcia commemorativa.

Programma del giorno

Il programma della giornata è stato denso di eventi significativi.

Momenti di riflessione e partecipazione

La giornata ha preso avvio con una commovente messa mattutina presso il cimitero della Misericordia, officiata dall’arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti, in presenza di tutti i parroci della città, e con la partecipazione del vicesindaco Valter Alberici a nome dell’amministrazione comunale. Nel pomeriggio, alle 18:30, si è tenuta la lettura a quattro voci intitolata ‘Non c’è mai silenzio‘, con Elisabetta Salvatori, Marco Azzurrini, Luca Barsottelli, Fabrizio Brandi, presso la suggestiva Chiesina dei Pescatori sulla banchina Sud del Canale Burlamacca in Darsena a Viareggio. Da qui ha preso il via, alle ore 21, il corteo di commemorazione che ha percorso le vie cittadine.

Commemorazione e testimonianze

Durante il percorso del corteo sono state fatte tappe significative, come la sosta presso la sede della Croce Verde in via Garibaldi, danneggiata durante la notte della tragedia. I familiari di alcune vittime e rappresentanti di associazioni hanno avuto l’opportunità di prendere la parola, ricordando i loro cari e testimoniando la necessità di giustizia e verità. Il momento clou è stato la lettura dei nomi delle 32 vittime, avvenuta alle ore 23:48 presso la ‘Casina dei Ricordi‘ in via Ponchielli.

Emozioni e impegno

Daniela Rombi, presidente dell’associazione ‘Il Mondo che vorrei‘, ha espresso con commozione: “avevo promesso a mia figlia Emanuela, tra le vittime innocenti di quella tragica notte, che avrei cercato la verità su quanto accaduto a Viareggio. Non possiamo più attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza bis di Cassazione e continueremo a lottare per giustizia”. La partecipazione attiva della comunità locale e l’impegno dei familiari delle vittime hanno evidenziato una volta ancora la forza dell’unità e della memoria.

Unione e commemorazione

In un gesto di profondo rispetto, familiari, lavoratori e cittadini si sono uniti simbolicamente sulla spiaggia, mentre le bandiere italiane sventolavano a mezz’asta su diversi pennoni come segno di lutto, riproponendo così un’immagine di unità e ricordo.

