Victoria De Angelis: Il suo debutto da Dj e il progetto solista

Victoria De Angelis, nota bassista dei Maneskin, ha recentemente annunciato una novità che ha stupito i fan di tutto il mondo: intraprenderà un tour internazionale in veste di Dj, senza la band a fianco. Dopo aver rilasciato il suo primo mix da Dj dal titolo “Victoria’s Treat”, la musicista ha deciso di dedicarsi ad un progetto da solista, mostrando un lato artistico inedito e affascinante. Questa nuova avventura segue la conclusione del World Tour della band e rappresenta un’opportunità per Victoria di esplorare nuove sonorità e coinvolgere il pubblico con le sue performance dietro alle consolle.

I progetti solisti dei Maneskin

La decisione di Victoria De Angelis di intraprendere un progetto da solista non è del tutto inaspettata, visto che in passato il frontman dei Maneskin, Damiano David, aveva già lasciato intendere la possibilità che ciascun membro della band potesse dedicarsi ad un progetto personale. Durante un’intervista al podcast The Allison Hagendorf Show lo scorso dicembre, Damiano aveva svelato il desiderio di esplorare nuove strade artistiche, suggerendo la possibilità di lavorare individualmente per poi ritrovarsi con nuove energie. In questo contesto, la scelta di Victoria di esplorare il mondo della musica da Dj si inserisce perfettamente, permettendole di seguire una passione di lunga data e di raggiungere un pubblico più vasto con la sua musica.

Victoria De Angelis: Il suo tour da Dj

Il tour da solista di Victoria De Angelis prenderà il via il prossimo 16 marzo a Leeds, nel Regno Unito, per poi spostarsi negli Stati Uniti dove toccherà città come Miami, Chicago e Brooklyn. Successivamente, la bassista farà ritorno in Europa per concludere il tour a Berlino il 31 maggio. Attraverso i social media, Victoria ha espresso la sua entusiasmante anticipazione per l’inizio di questa nuova avventura, invitando i suoi fan a partecipare numerosi ai suoi show. Con il suo tour, Victoria promette di portare un mix di suoni e di energia, pronta a far ballare il pubblico e a condividere con loro la passione che la guida nella sua carriera artistica.