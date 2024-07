Vigilia di commemorazione a Scampia: cittadini uniti nella fiaccolata

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Giordana Bellante

500 persone hanno preso parte alla fiaccolata in memoria delle vittime del crollo della ‘Vela Celeste‘. Il corteo, partito dalla facoltà di Scienze infermieristiche dell’Università Federico II, ha attraversato le strade fino al luogo della tragedia. Omero Benfenati del Comitato Vele di Scampia ha espresso la costante presenza di un sentimento di rabbia tra i residenti, sottolineando l’importanza di soluzioni concrete per le famiglie senza casa da quattro giorni.

La fiaccolata di commemorazione

La partecipazione di circa 500 persone alla fiaccolata organizzata a Scampia ha mostrato un forte senso di comunità. La marcia silenziosa ha attraversato le strade della città, simbolo di solidarietà e ricordo per le vittime colpite dalla tragedia della ‘Vela Celeste‘.

Parole dal Comitato Vele

Omero Benfenati, portavoce del Comitato Vele di Scampia, ha sottolineato l’importanza di trasformare la rabbia in azioni concrete. La richiesta di misure immediate per sostenere le numerose famiglie senza casa da giorni rappresenta un’urgenza che la comunità non può ignorare.

Aspettative per il futuro

L’attesa per soluzioni pratiche e celeri da parte delle istituzioni è palpabile tra i residenti di Scampia. La necessità di un intervento tempestivo per garantire un aiuto concreto alle famiglie colpite dal crollo sottolinea la determinazione della comunità nel perseguire la giustizia e la solidarietà.

Un impegno costante

Il persistere della situazione di emergenza abitativa richiama l’attenzione sulle responsabilità e sul dovere di trovare risposte immediate. L’unità e la determinazione dimostrate durante la fiaccolata testimoniano la resilienza e la volontà di agire per il bene comune.

