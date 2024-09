Violento episodio di rapina a Trastevere: un anziano aggredito per il suo Rolex

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un episodio di violenza ha scosso il quartiere di Trastevere mercoledì scorso, quando un anziano di 85 anni è stato aggredito e rapinato nel portone del suo palazzo. Il malvivente, dopo averlo colpito, gli ha strappato di dosso il prezioso Rolex Submariner, dal valore di 15 mila euro. La rapidità dell’attacco e la vulnerabilità della vittima hanno sollevato preoccupazione tra i residenti e i visitatori della famosa zona romana.

Dettagli della rapina in via San Francesco a Ripa

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, mentre l’85enne stava facendo ritorno a casa in via San Francesco a Ripa. Secondo le ricostruzioni, il rapinatore ha approfittato di un momento di distrazione per avvicinarsi di soppiatto alla vittima. Una volta alle spalle dell’anziano, il malvivente lo ha aggredito brutalmente, colpendolo e facendolo cadere a terra. L’anziano, contuso e spaventato, è stato lasciato in balia della situazione mentre il rapinatore fuggiva velocemente con il Rolex.

Le urla e il trambusto hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, i quali si sono immediatamente avvicinati per prestare soccorso. Davanti alla gravità della situazione, un testimone ha contattato il numero di emergenza 118 per richiedere assistenza medica. La prontezza degli intervenuti è risultata cruciale nel garantire che l’anziano ricevesse le cure necessarie il prima possibile.

Soccorsi e condizioni della vittima

Una volta arrivata sul posto, l’ambulanza ha trasportato l’85enne al policlinico universitario Agostino Gemelli. Le prime valutazioni mediche hanno rivelato che l’anziano presentava diverse contusioni e un forte stato di agitazione, conseguenza dell’aggressione subita. I medici hanno diagnosticato una prognosi di dieci giorni, evidenziando la necessità di osservazione e cure adeguate.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti di Trastevere, molti dei quali conoscono l’anziano e sono rimasti scossi dalla brutalità dell’attacco. Gli agenti del commissariato di zona, accorsi sul luogo per indagare sull’accaduto, hanno preso testimonianze da chi era presente e hanno cercato di ricostruire i dettagli della rapina per aumentare la sicurezza.

Rintracciato il presunto colpevole

Grazie alla testimonianza di alcuni passanti, gli agenti sono stati in grado di identificare un sospetto, un uomo di 60 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Il malvivente è stato denunciato poco dopo l’accaduto. In una notevole opera di polizia, il Rolex rubato è stato recuperato e successivamente restituito all’anziano.

La rapidità e l’efficienza delle forze dell’ordine hanno permesso di infondere un minimo di sicurezza ai cittadini, evidenziando l’importanza della collaborazione tra la comunità e le autorità per affrontare la criminalità locale. La denuncia ufficiale presentata dalla vittima non solo avvia il processo legale contro l’aggressore, ma anche funge da forte segnale contro la violenza e le rapine nei quartieri di Roma.