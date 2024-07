Visita di Papa Francesco dal suo ottico di fiducia a Roma

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Alla ricerca di una nuova visione

Dopo la faticosa giornata di ieri a Trieste, Papa Francesco sentiva il bisogno di un cambio di prospettiva. Durante l’omelia, la luce accecante del sole e gli occhiali ormai usurati lo avevano messo alla prova. È chiaro che era giunto il momento di fare una visita dal suo ottico di fiducia, situato in una piccola bottega storica di appena 8 metri quadrati, in via del Babuino.

Una visita inaspettata

Scortato dai suoi gendarmi di fiducia e a bordo della sua iconica 500 bianca, targata Scv, Papa Francesco è giunto a via del Babuino. Ad accoglierlo, visibilmente emozionato, c’era il patron Alessandro Spiezia, pronto a consegnargli i nuovi occhiali che avrebbero garantito al Santo Padre una visione nitida e chiara del mondo che lo circonda. Nonostante l’importanza dell’occasione, Francesco ha dimostrato la sua solita semplicità e umiltà, distribuendo rosari ai presenti e concedendosi ai selfie con la folla che si era rapidamente radunata intorno a lui.

Il Papa e la sua vicinanza al popolo

Mentre si preparava per il ritorno in Vaticano, Papa Francesco ha continuato a dimostrare la sua naturale predisposizione verso le persone, stringendo mani e concedendosi ancora una volta ai selfie con i presenti. La breve sosta in via del Babuino si è trasformata in un momento di condivisione e vicinanza tra il Santo Padre e i suoi fedeli, confermando ancora una volta la sua missione di ponte tra la Chiesa e il popolo.

