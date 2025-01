Visita oculistica pediatrica a Roma (Infernetto): tutto ciò che c’è da sapere, scopri i migliori Dottori

Ultimo aggiornamento il 9 Gennaio 2025 by Emiliano Belmonte

Prendersi cura della vista dei bambini è essenziale per garantire uno sviluppo sano e un futuro privo di difficoltà visive. La visita oculistica pediatrica è il primo passo per individuare e risolvere eventuali problematiche, spesso silenti ma facilmente trattabili se affrontate in tempo.

Perché la visita oculistica è fondamentale

La salute degli occhi non va sottovalutata, soprattutto nei più piccoli. Una visita oculistica pediatrica permette di:

Prevenire patologie come strabismo e occhio pigro .

come e . Monitorare lo sviluppo visivo durante le prime fasi di crescita.

Migliorare il rendimento scolastico, evitando difficoltà legate a problemi visivi non diagnosticati.

Il momento ideale per il primo controllo

Gli oculisti consigliano di effettuare la prima visita oculistica attorno ai 3 anni, quando il bambino può collaborare meglio durante l’esame. Successivamente, è importante ripetere i controlli:

Prima dell’inizio della scuola primaria , attorno ai 5-6 anni .

, attorno ai . A intervalli regolari, secondo le indicazioni del medico, specialmente in presenza di fattori di rischio familiari o sintomi evidenti.

I segnali che richiedono un controllo immediato

Alcuni comportamenti possono indicare un problema visivo. Ecco i più comuni:

Deviazioni oculari evidenti, come lo strabismo.

evidenti, come lo strabismo. Mal di testa frequenti , soprattutto dopo attività che richiedono concentrazione.

, soprattutto dopo attività che richiedono concentrazione. Difficoltà a seguire oggetti o a riconoscere volti e colori.

o a riconoscere volti e colori. Eccessiva lacrimazione o abitudine a strofinarsi gli occhi.

Se noti uno di questi segnali, contatta un oculista pediatrico per una valutazione approfondita.

Cosa aspettarsi da una visita oculistica pediatrica

Una visita per bambini è progettata per essere semplice e senza stress. Ecco come si svolge:

Colloquio con i genitori, per raccogliere informazioni su eventuali sintomi o difficoltà visive. Esame della vista, che può includere l’uso di simboli e immagini per i più piccoli. Controllo dell’allineamento oculare, per valutare i movimenti degli occhi. Esame del fondo oculare, utile per verificare lo stato di salute della retina e del nervo ottico.

Le risposte alle domande più comuni

La visita è dolorosa per i bambini?

No, gli strumenti utilizzati sono pensati per essere non invasivi e adatti ai più piccoli.

No, gli strumenti utilizzati sono pensati per essere non invasivi e adatti ai più piccoli. Se mio figlio porta gli occhiali, è necessario ripetere i controlli?

Assolutamente sì. I controlli regolari servono per verificare la corretta gradazione degli occhiali e monitorare l’evoluzione della vista.

Assolutamente sì. I controlli regolari servono per verificare la corretta gradazione degli occhiali e monitorare l’evoluzione della vista. L’uso di dispositivi digitali può causare danni agli occhi?

Un utilizzo eccessivo può provocare affaticamento visivo. Si consiglia di fare pause regolari e limitare il tempo di esposizione.

Gennaio: il mese della prevenzione visiva da DMlab Infernetto

A gennaio, DMlab Infernetto promuove la prevenzione oculistica con pacchetti dedicati per adulti e bambini. Prenotare una visita è il primo passo per diagnosticare e trattare condizioni oculari come:

Cataratta , che provoca visione sfocata e perdita di nitidezza.

, che provoca visione sfocata e perdita di nitidezza. Glaucoma , una condizione che può danneggiare il nervo ottico.

, una condizione che può danneggiare il nervo ottico. Maculopatia, che compromette la capacità di leggere e riconoscere dettagli.

Prenota il tuo screening oculistico

Non aspettare: prenditi cura della salute visiva tua e dei tuoi bambini. Contatta DMlab Infernetto per fissare un appuntamento:

Indirizzo: Via degli Strauss 88/99

Via degli Strauss 88/99 Telefono: 06 3400 2000

06 3400 2000 Email: info@dmlabinfernetto.com

info@dmlabinfernetto.com Orari: Lunedì-Venerdì: 07:00 – 14:00 e 15:00 – 20:00 Sabato: 07:00 – 13:00



La tua vista, la nostra priorità

Con un team di esperti e tecnologie all’avanguardia, DMlab Infernetto è il punto di riferimento per la prevenzione oculistica a Roma. Prenota oggi e fai della tua salute visiva una priorità!