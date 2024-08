Vittoria della contrada della Lupa nel Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

L’evento del Palio di Siena, una tradizione secolare che unisce storia e passione, ha visto quest’anno la contrada della Lupa trionfare nella corsa dedicata alla Madonna Assunta. La contrada si è distinta per un’ottima prestazione del fantino Dino Pes, noto con il soprannome di Velluto, cavalcando il cavallo Benitos. La corsa, inizialmente programmata per il giorno precedente, è stata posticipata a causa di un temporale che ha colpito la città, ma è stata comunque l’occasione per assistere a uno spettacolo emozionante di competitività e tradizione.

La corsa: un trionfo dalla partenza all’arrivo

L’emozionante mossa

La corsa si è svolta in un clima di grande attesa, con la piazza del Campo che si è preparata a ospitare l’evento. La mossa, questo cruciale momento di partenza, è stata caratterizzata da 45 minuti di grande tensione, durante i quali il mossiere ha dovuto gestire ben sei uscite dai canapi, oltre a due partenze false. Questo ha aggiunto un ulteriore livello di suspense, con gli spettatori che seguivano ogni istante con fiato sospeso. Solo dopo diverse manovre e tentativi è stata finalmente data l’uscita corretta, permettendo ai cavalli di prendere il via.

Il dominio della Lupa

Una volta partita, la contrada della Lupa ha immediatamente mostrato la propria intenzione di vincere. Sotto la guida esperta di Dino Pes, Benitos ha mantenuto una posizione di testa per tutti e tre i giri del percorso, dimostrando non solo velocità, ma anche resistenza. Le contrade avversarie, tra cui Selva, Oca e Chiocciola, hanno tentato ritmi accelerati per sorpassare, ma non sono riuscite mai a recuperare terreno. Benitos, cavallo di sette anni, all’esordio nel Palio, ha sorpreso per la sua vitalità e capacità di mantenere un ritmo elevato, consolidando la propria posizione fino al traguardo.

Il ritorno del fantino Velluto

Una vittoria significativa

Per il fantino Dino Pes, noto come Velluto, questo palio ha rappresentato un momento speciale. Originario di Silanus, in provincia di Nuoro, si è presentato sul tufo di piazza del Campo dopo un’assenza di sette anni. Questa vittoria, la prima per lui nel Palio di Siena, segna un grande ritorno per il fantino, il quale ha saputo conquistare non solo la contrada e il pubblico, ma anche tutti gli appassionati di questa storica competizione.

La carriera di Dino Pes

Il percorso di carriera di Dino Pes è stato costellato di sfide e successi, e questa vittoria al Palio rappresenta un traguardo importante. Il fantino ha sempre avuto una forte connessione con il suo cavallo e con la contrada che lo sostiene. La preparazione e il legame instaurato con Benitos sono stati decisivi per raggiungere questo straordinario risultato, evidenziando come la sinergia tra fantino e cavallo sia essenziale per una buona prestazione nella corsa più attesa della tradizione senese.

L’edizione di quest’anno del Palio di Siena non è stata solo una celebrazione della vittoria, ma anche un’importante rappresentazione della storia e della cultura della città, richiamando turisti e appassionati da ogni parte del mondo. La contrada della Lupa adesso può vantare un nuovo capitolo nella sua illustre storia di successi.