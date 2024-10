Web Radio Le Torri inaugura il nuovo studio a Roma: la voce ufficiale del VI Municipio di Roma Capitale

Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

È stato aperto oggi a Roma, in via Casilina 1665, il nuovo studio di trasmissione di Web Radio Le Torri, la voce ufficiale del VI Municipio di Roma Capitale. Questa iniziativa, promossa dall’amministrazione locale, mira a connettere i cittadini e dare spazio alle iniziative territoriali. Web Radio Le Torri è una radio esclusivamente online, accessibile tramite sito web e app iOS e Android.

New Sound Level e il progetto di radio per il territorio

L’amministrazione del VI Municipio ha affidato a New Sound Level srl la gestione di Web Radio Le Torri. L’editrice di Radio Roma Sound si occuperà di portare in vita una radio capace di raccontare le storie e le realtà del territorio, creando uno spazio per coinvolgere la comunità e offrire formazione nel campo della radiofonia.

Un percorso di formazione per i giovani appassionati di radio

Uno degli obiettivi principali di Web Radio Le Torri è avviare una scuola di formazione radiofonica, rivolta soprattutto ai giovani. Il progetto consente ai ragazzi di esplorare le numerose possibilità lavorative del settore radiofonico, con la possibilità, per alcuni, di intraprendere un percorso professionale in Radio Roma Sound 90fm.

Via alla programmazione ufficiale il 4 novembre

Dopo la fase di test, Web Radio Le Torri inizierà le trasmissioni ufficiali il prossimo 4 novembre. Il palinsesto offrirà una varietà di programmi, tra cui contenuti di intrattenimento, sport e informazione. Tra i format più attesi, c’è “Dedicato a voi – il municipio risponde alle tue domande”, una trasmissione che darà voce ai cittadini, permettendo loro di interagire con il presidente e gli assessori del VI Municipio.

Il presidente Nicola Franco: una radio per l’inclusione e la crescita

Nicola Franco, presidente del VI Municipio, ha descritto Web Radio Le Torri come un progetto unico nel suo genere tra i municipi di Roma. Ha espresso gratitudine a Radio Roma Sound per aver abbracciato questa iniziativa sociale, che coinvolgerà scuole, associazioni e comunità straniere. Franco ha sottolineato l’importanza di offrire ai giovani una via alternativa alla criminalità, proponendo loro una prospettiva lavorativa valida e significativa.

L’editore Nicola Caprera: un sogno che diventa realtà per i giovani

Nicola Caprera, editore di Radio Roma Sound, ha espresso soddisfazione per il lancio di Web Radio Le Torri, descrivendola come una vera palestra di vita e opportunità per i giovani. Caprera ha raccontato come la sua esperienza personale lo abbia portato a voler trasmettere ai ragazzi il messaggio che i sogni sono realizzabili. Web Radio Le Torri è nata per essere il punto di partenza per un futuro migliore per tanti giovani del territorio.