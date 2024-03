Weekend al cinema: tre film da non perdere - Milano CronacaLive

“Un altro ferragosto” di Paolo Virzì: un ritorno a Ventotene

Nel nuovo film di Paolo Virzì, “Un altro ferragosto”, il regista ci porta di nuovo sull’isola di Ventotene, trent’anni dopo il famoso “Ferie d’agosto”. I protagonisti si ritrovano in un intreccio di storie e ricordi, tra influencer, neofascisti e intellettuali borghesi di sinistra. Un film intenso che riflette sull’assurda contemporaneità italiana e sulla perdita di memoria storica.

Il messaggio di Sandro e la lotta per la memoria

Sandro Molino, interpretato magistralmente da Silvio Orlando, rappresenta la sinistra libertaria e idealista che sembra essere scomparsa. La sua lotta per conservare la memoria dei luoghi del confino antifascista di Ventotene si scontra con l’ignoranza e il menefreghismo contemporaneo. Un dialogo onirico con figure del passato ci porta a riflettere sull’importanza di ricordare e tramandare la storia.

Un cast di eccellenza e un’opera corale da applaudire

Il cast di “Un altro ferragosto” vede la presenza di attori del calibro di Vinicio Marchioni, Christian De Sica e Emanuela Fanelli, che regalano interpretazioni intense e coinvolgenti. Paolo Virzì, insieme al fratello Carlo e Francesco Bruni, realizza un film potente che mette in luce le contraddizioni e i paradossi della società italiana contemporanea.

“Drive-Away Dolls” di Ethan Coen: mistero e azione

Il primo film diretto da Ethan Coen senza il fratello Joel, “Drive-Away Dolls”, ci porta nella Philadelphia del 1999, dove un misterioso crimine scatena una serie di eventi inaspettati. Due amiche lesbiche si ritrovano coinvolte in una pericolosa caccia al tesoro, mentre un uomo politico repubblicano si trova al centro di un ricatto. Un film eccentrico e sorprendente, arricchito da interpretazioni brillanti e una trama avvincente.

Margaret Qualley e la sua interpretazione memorabile

La giovane attrice Margaret Qualley brilla nel ruolo di una delle protagoniste di “Drive-Away Dolls”, regalando al pubblico una performance indimenticabile. La pellicola, dal tono farsesco e lisergico, è un mix esplosivo di azione, mistero e comicità, che tiene incollati gli spettatori dal primo all’ultimo minuto.

“American Fiction” di Cord Jefferson: una denuncia della censura

Tratto dal romanzo di Percival Everett, “American Fiction” ci porta nella vita tormentata del professore afroamericano Thelonius ‘Monk’ Ellison, costretto a confrontarsi con le aspettative del pubblico bianco e la censura implicita del politicaly correct. Il film denuncia le derive della correttezza politica, mettendo in luce le contraddizioni e le ipocrisie della società contemporanea.

La potenza narrativa di “American Fiction” e la forza delle interpretazioni

Il film, candidato a cinque premi Oscar, si distingue per la sua forza narrativa e la critica sociale tagliente. Jeffrey Wright brilla nel ruolo di Monk Ellison, regalando al pubblico un’interpretazione intensa e coinvolgente. Un film che non teme di affrontare tematiche complesse e attuali, senza risparmiarsi nel mettere in discussione le convenzioni e i pregiudizi della cultura dominante.