Weekend delle Palme: un mix di sole e acquazzoni in arrivo e il maltempo minaccerà da martedì

Palme Illuminate dal Sole e Bagnate dalla Pioggia Trasversale

All’orizzonte si profila un weekend delle Palme caratterizzato da una danza contrastante tra il sole che illumina le palme e gli acquazzoni imminenti. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del rinomato sito ‘iLMeteo.it’, le prossime ore vedranno il transito di una perturbazione balcanica dal Centro verso il Sud. Le prime piogge faranno la loro comparsa al Centro al mattino, per poi isolarsi rapidamente al Sud.

Primavera: Echi di Pioggia e Splendide Schiarite

Le piogge previste avranno un carattere primaverile, alternate da ampie schiarite che regaleranno scorci di luce e colore alla giornata. Al Settentrione, Sanò sottolinea che il tempo si presenterà buono, eccetto per la formazione di nebbie verso sera e durante la notte. Tuttavia, il sabato si prospetta rischioso al Nord, con il timore di nubifragi imminenti, soprattutto dal pomeriggio nella zona tra Lombardia orientale e Triveneto. In tale contesto, assisteremo allo scontro tra la massa d’aria fredda proveniente dall’Atlantico e i primi tepori primaverili, con la possibilità di grandinate locali.

Domenica delle Palme: la Tempesta si Insinua

Nella giornata della Domenica delle Palme, il flusso d’aria più fredda si sposterà rapidamente verso Est, provocando ancora locali rovesci lungo il versante adriatico. Il clima, meno mite rispetto ai giorni precedenti, vedrà venti tesi spirare su gran parte dell’Italia, con un crollo delle temperature massime fino a 10 gradi. Unico baluardo di calore sarà la Sicilia, dove i termometri resisteranno attorno ai 25 gradi.

Dal Sole alla Tempesta: Previsioni per il Lunedì e la Settimana a Venire

La giornata di lunedì 25 marzo ci offrirà un momento di calma prima della tempesta imminente. A partire da martedì il maltempo si scatenerà, portando con sé incertezze meteo per i giorni seguenti. Le prime indicazioni per Pasqua e Pasquetta, perlomeno, promettono un ritorno del sole e persino temperature calde per il periodo.

Andamento Previsionale: un Intreccio di Cielo e Maltempo

Approfondendo nel dettaglio, venerdì 22 vedrà al Nord un bel tempo eccetto per locali nebbie nella Val Padana. Al Centro il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con possibili piovaschi veloci al mattino. Al Sud, invece, rovesci sparsi saranno all’ordine del giorno. Sabato 23, temporali forti raggiungeranno i rilievi del Triveneto, con rare manifestazioni in Lombardia, mentre al Centro il cielo sarà poco nuvoloso. Al Sud, si prevede sereno o poco nuvoloso. Domenica 24, il Settentrione godrà di un cielo soleggiato con un leggero calo termico, mentre al Centro si prospettano rovesci sulle coste adriatiche, accompagnati da un vento sferzante. Al Sud, invece, il bel tempo sarà protagonista della giornata.

Prospettive Future: dal Ciclone della Colomba alle Tempeste in Arrivo

Con l’inizio della Settimana Santa, è in arrivo il “Ciclone della Colomba” e con esso un possibile maltempo diffuso fino a giovedì 28 marzo. Si preannunciano giornate incerte e atte a sorprenderci con brusche variazioni del clima, tenendoci sulle spine fino ai giorni precedenti la Pasqua.

