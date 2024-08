Weekend di caldo africano in Italia: temperature fino a 38°C e rovesci isolati

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La meteorologia italiana si prepara a un fine settimana segnato da temperature elevate, con punte che raggiungeranno i 38°C. Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, ha confermato il ritorno dell’anticiclone africano su tutto il territorio nazionale. Nonostante il clima prevalentemente soleggiato, ci sono alcune insidie che potrebbero disturbare temporaneamente il caldo intenso. L’analisi meteorologica mette in evidenza un mix di sole e occasionali temporali, soprattutto in montagna.

Le condizioni meteorologiche previste

Venerdì 23 agosto: sole e qualche temporale

Il venerdì si presenterà con cieli sereni in gran parte d’Italia. Tuttavia, il calore accumulato durante il giorno potrebbe innescare alcuni temporali in aree montuose come le Alpi e gli Appennini. Nella Sicilia, i rovesci pomeridiani potranno offrire un parziale sollievo alla siccità della regione, sebbene questi fenomeni non saranno sufficienti a risolvere problemi idrici a lungo termine. Occorrerà prestare attenzione agli eventuali temporali di calore, che potrebbero manifestarsi tra il pomeriggio e la sera.

Sabato 24 agosto: giornata di stabilità

Il sabato sarà contraddistinto da maggiore stabilità meteorologica. Sono previste condizioni di bel tempo su tutto il Paese, con temperature in aumento. Tuttavia, ci si aspetta la formazione di rovesci di calore in montagna, in particolare sulle Alpi e in alcune zone della Sicilia. Questa stabilità sarà accompagnata da un cielo prevalentemente sereno, rendendo le spiagge luoghi ideali per approfittare del caldo estivo. Nonostante le elevate temperature, i momenti di pioggia resteranno isolati e limitati alle aree montuose.

Domenica 25 agosto: l’arrivo di una perturbazione

La domenica segnerà un cambiamento, con un fronte atlantico in avvicinamento. Questo porterà a un aumento dell’instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove non si escludono temporali forti, specialmente nel pomeriggio. Nonostante ciò, il sole dominerà al Centro e al Sud, mantenendo le temperature elevate e l’afa persistente. Sarà importante rimanere vigili e pronti all’eventualità di fenomeni meteorologici improvvisi nelle zone montuose, dove la probabilità di temporali intensi sarà maggiore.

Temperature massime del weekend

Le previsioni meteorologiche per il weekend indicano temperature massime che oscilleranno tra i 35°C e i 38°C. Siracusa si contende il primo posto con punte di 37°C, seguita da diverse città come Agrigento, Benevento, Carbonia, Catania, Oristano, Taranto e Terni, tutte in fase di superamento della soglia dei 36°C. Località più piccole della Sardegna e della Sicilia potrebbero anche raggiungere i 38°C, con la possibilità di picchi molto alti in alcune zone della Campania e dell’Abruzzo. In generale, il fine settimana sarà caratterizzato da un caldo africano, disturbato solo da una perturbazione atlantica e da sporadici rovesci di calore.

Tendenze per la settimana successiva

Nonostante le perturbazioni previste, il trend generale suggerisce che il caldo continuerà ad attenuarsi solo parzialmente. Le proiezioni indicano che le condizioni attuali potrebbero rimanere stabili fino a settembre, senza segni di un significativo rientro a temperature più fresche. Sarà quindi fondamentale monitorare le evoluzioni meteorologiche e i relativi impatti sulle diverse regioni italiane nelle prossime settimane.