10º Ferrara Film Festival: a Venezia presentato il programma ufficiale

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2025 by Emiliano Belmonte

Alla Mostra del Cinema svelate le novità, Claudia Conte co-direttrice artistica

Il Ferrara Film Festival compie dieci anni e celebra il traguardo con un ritorno speciale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il 3 settembre 2025, alle ore 17:00 presso l’Hotel Excelsior – Sala Tropicana 2, si terrà la conferenza stampa ufficiale in cui sarà presentato il programma del festival, in calendario dal 20 al 28 settembre 2025.

L’edizione 2025 segna un cambiamento importante: Claudia Conte, giornalista, scrittrice e imprenditrice culturale, entra nel team come co-direttrice artistica, affiancando il fondatore e direttore Maximilian Law. Una scelta che punta a rafforzare la missione del festival, unendo arte, inclusione e innovazione sociale.

Un festival internazionale con ospiti d’eccezione

Alla conferenza veneziana interverranno personalità di spicco come:

Federico Mollicone , Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati

Paul Haggis , regista e produttore, due volte Premio Oscar

Stefania Rocca , attrice italiana di fama internazionale

Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Rava, impegnata da 25 anni nel sostegno all’infanzia e alle donne in difficoltà

10 anni di cinema a Ferrara

La decima edizione si annuncia come la più ricca di sempre:

quasi 60 film in concorso e 30 titoli collaterali

oltre 150 ore di programmazione in 9 giorni

anteprime mondiali , film indipendenti e retrospettive

masterclass, convegni, mostre e eventi musicali

Un palinsesto che trasforma Ferrara in un polo culturale internazionale, capace di attrarre pubblico, professionisti e investimenti nel settore creativo.

Le dichiarazioni di Maximilian Law

“Il decimo anniversario del festival è un’emozione indescrivibile – ha dichiarato Maximilian Law –. Per celebrare al meglio, abbiamo costruito il programma più ambizioso di sempre e una squadra straordinaria. Un grazie speciale a chi ha reso possibile questo risultato”.

Seguire la conferenza e richiedere l’accredito

La conferenza stampa sarà disponibile anche in diretta streaming il 3 settembre alle ore 17:00.

Per assistere online e richiedere l’accredito gratuito al 10º Ferrara Film Festival è possibile collegarsi al sito ufficiale 👉 www.ferrarafilmfestival.com.