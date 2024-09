Accordo storico tra Fondazione Bvlgari e Roma Capitale per formazione orafa e alberghiera

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Un’importante collaborazione è stata recentemente siglata tra la Fondazione Bvlgari e Roma Capitale, con l’obiettivo di avviare un progetto di alta formazione dedicato ai giovani. Durante una conferenza stampa, tenutasi presso la sede della fondazione a Roma, Jean-Christophe Babin, CEO di Bulgari e presidente della Fondazione Bvlgari, ha illustrato i dettagli dell’accordo in presenza di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Questo progetto, che si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni, si propone di arricchire il panorama formativo della capitale, puntando in particolare sui settori dell’ospitalità di lusso e dell’alta gioielleria.

Il progetto di alta formazione: obiettivi e struttura

Corsi di alta specializzazione

La nuova intesa prevede l’attivazione di due distinti corsi di alta formazione, della durata di tre anni, aperti a tutti i giovani che hanno completato il ciclo d’istruzione primaria. L’obiettivo di questi corsi è fornire agli studenti un know-how specifico nelle rispettive aree, arricchendo le loro competenze e preparandoli per il mondo del lavoro. Il corso dedicato al settore alberghiero si svolgerà presso CMFP Castel Fusano, un centro formativo di riferimento per l’area del turismo e dell’ospitalità, già identificato come sede per le lezioni teoriche.

Collaborazione con Città Metropolitana

Mentre il percorso formativo per l’alberghiero è già stato avviato, il centro formativo per l’oreficeria verrà individuato entro la fine dell’anno in collaborazione con Città Metropolitana. La Fondazione Bvlgari ha espresso l’intenzione di garantire l’accesso libero e gratuito a tutti gli studenti, assicurando una formazione di qualità senza barriere economiche. L’accordo rappresenta una straordinaria opportunità di apprendimento per i giovani che vorranno inserirsi in questi settori di grande prestigio.

Esperienze pratiche e l’importanza del “saper fare”

Formazione teorica e pratica

Un aspetto centrale del programma educativo sarà l’integrazione di ore in aula con esperienze pratiche sul campo. Gli studenti avranno la possibilità di mettere in pratica le competenze apprese in aula all’interno delle strutture di Bulgari Hotels & Resorts, ideale per acquisire esperienza diretta nel settore dell’ospitalità di lusso. Allo stesso modo, gli allievi interessati all’oreficeria potranno accedere al Laboratorio di Alta Gioielleria di Bvlgari a Roma, un passo fondamentale per comprendere i processi creativi e produttivi che contraddistinguono il marchio.

Sviluppo di nuovi percorsi formativi

A partire dall’anno formativo 2025/2026, sono previsti l’attivazione di nuovi percorsi didattici sia nel settore alberghiero che in quello dell’alta oreficeria, con lo scopo di ampliare ulteriormente le opportunità per i giovani. Durante questi corsi, Fondazione Bvlgari avrà un ruolo da protagonista come “azienda madrina”, collaborando a stretto contatto con Città Metropolitana per definire i programmi didattici e la struttura dei percorsi formativi. Questo approccio garantirà che i contenuti siano sempre aggiornati e rilevanti per il mercato del lavoro, rafforzando il legame tra formazione e occupazione.

Impatto sociale e culturale della collaborazione

Un’iniziativa per la crescita giovanile

L’accordo tra Fondazione Bvlgari e Roma Capitale va oltre il semplice aspetto formativo. Rappresenta un passo significativo verso un maggiore coinvolgimento dei giovani nella cultura dell’ospitalità e dell’alta gioielleria, settori che sono parte integrante dell’identità del marchio Bvlgari. Attraverso questa iniziativa, si intende non solo formare nuovi talenti, ma anche promuovere il patrimonio culturale e artigianale di Roma, rendendo i giovani protagonisti di un futuro lavorativo stimolante.

Verso un’economia più sostenibile

Inoltre, il progetto si inserisce in un contesto sociale più ampio, volto a garantire opportunità professionali ad una nuova generazione in un mondo sempre più competitivo. L’impegno della Fondazione, in partnership con le istituzioni locali, rappresenta un modello di come il settore privato e quello pubblico possano collaborare per un obiettivo comune: la crescita e lo sviluppo delle competenze dei giovani, contribuendo così a un’economia più sostenibile e inclusiva per il territorio romano.