Adriano Galliani celebra il quarto matrimonio con Helga Costa: cerimonia a Monza e festa indimenticabile

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Adriano Galliani, noto dirigente calcistico e figura di spicco nella città di Monza, ha recentemente contratto matrimonio per la quarta volta con Helga Costa, sua compagna da tredici anni. All’età di 80 anni, Galliani ha scelto di festeggiare questo importante passo della sua vita nel contesto affascinante della sua città natale. La cerimonia ha avuto luogo presso il Municipio di Monza, seguita da una festa esclusiva a Villa Gernetto, una residenza storica che custodisce legami con il suo amico, l’ex premier Silvio Berlusconi. Ecco tutti i dettagli che caratterizzano questa giornata speciale.

Cerimonia al Comune di Monza: un luogo pieno di significato

La cerimonia di matrimonio di Adriano Galliani e Helga Costa si è svolta nel suggestivo Municipio di Monza, un luogo che riveste un’importanza particolare per il neo-sposo. Monza rappresenta non solo la sua casa, ma anche l’inizio di una carriera che lo ha portato a diventare uno dei dirigenti calcistici più influenti della storia. Come ha affermato la sorella di Galliani, Rita: “Monza è la sua casa, qui ha iniziato la sua carriera.” A questa cerimonia riservata hanno partecipato solo pochi intimi, con testimoni di grande rilievo come Gigi Marzullo e la deputata Cristina Rossello. Nonostante la limitata presenza di ospiti, l’atmosfera era carica di emozioni e significato.

Il sindaco di Monza ha voluto rendere omaggio agli sposi presentando loro una medaglia commemorativa della città, simbolo di un legame duraturo e affettivo. Questo gesto ha incorniciato una cerimonia che, pur nella sua semplicità, ha saputo trasmettere forti emozioni e un profondo messaggio di affetto.

Festa a Villa Gernetto: un banchetto da ricordare

Dopo la cerimonia, gli sposi e gli ospiti si sono trasferiti a Villa Gernetto, situata a Lesmo, per un ricevimento d’eccezione. Questa residenza storica è stata messa a disposizione dalla famiglia Berlusconi e ha già ospitato diversi eventi di prestigio, includendo il matrimonio di Silvio Berlusconi e Marta Fascina due anni fa. La scelta di Villa Gernetto da parte di Galliani riflette la sua volontà di ricreare un’atmosfera familiare e affettuosa, tipica dei matrimoni degli amici più cari.

Per il ricevimento, Galliani ha voluto replicare l’esperienza gastronomica del matrimonio del suo amico, scegliendo gli stessi chef, i celebri fratelli Cerea, noti per il loro ristorante “da Vittorio“, e gli stessi vini pregiati. Con oltre 150 ospiti, il banchetto ha visto la partecipazione di nomi illustri come Flavio Briatore, Diego Della Valle e Carlo Ancelotti. La presenza di figure rappresentative del mondo del calcio, tra cui Max Allegri, Alessandro Nesta e il capitano del Monza Matteo Pessina, ha impreziosito ulteriormente l’evento.

Un matrimonio all’insegna del divertimento e della semplicità

Il matrimonio di Adriano Galliani e Helga Costa è stato caratterizzato da un’atmosfera di semplicità e divertimento. Dopo la cena esclusiva, gli ospiti hanno potuto godere di un karaoke a sorpresa, che ha animato la serata in modo inaspettato. Carlo Ancelotti ha deliziato la folla con una sua interpretazione di “Io vagabondo“, mentre Galliani ha dedicato alla sua sposa la famosa canzone “Sapore di sale“, trasmettendo così un messaggio d’amore e affetto.

Il menu della cena, pur mantenendo un tono raffinato, si è contraddistinto per la sua semplicità e freschezza. Tra le portate servite, si possono menzionare l’hummus di ceci con verdure all’agro e gel di limone, i paccheri alla Vittorio, e il rombo con verdure porri e zafferano, per concludere con un delizioso sorbetto al frutto della passione e una torta nuziale sorprendente. Nel complesso, questa giornata speciale ha rappresentato un momento di freschezza e rinnovamento per Galliani e Costa, unendo eleganza e convivialità in un evento indimenticabile per tutti i presenti.