Affitto appartamento Chiara Ferragni: ex residenza coppia a City Life disponibile

Chiara Ferragni e Fedez mettono in affitto la loro lussuosa casa a Milano

La famosa coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez ha deciso di mettere in affitto la loro splendida casa a Milano. Dopo aver trascorso diversi anni in questa residenza di lusso, i due influencer hanno deciso di offrire ad altri la possibilità di vivere in questa straordinaria dimora. Situata nella nuova zona di City Life, tra il Citylife Shopping District e una vasta area pedonale, la casa è circondata da tutti i comfort e le attrazioni che la città ha da offrire.

La Penthouse Stravinskij: un gioiello di design

La residenza in questione è conosciuta come la Penthouse Stravinskij, un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio firmato dall’architetto Zaha Hadid. Con una superficie di 477 metri quadrati, questa dimora offre quattro camere da letto, quattro bagni e tre posti auto. La zona giorno è particolarmente impressionante, grazie alle ampie vetrate che la circondano e alle doppie altezze che creano un’atmosfera spaziosa e luminosa. La scala che conduce alla zona hobby/soppalco è un vero e proprio elemento scenografico, con luci a led e parapetto in cristallo. Dalla zona living si accede a un ampio terrazzo di oltre 100 metri quadrati, da cui si può godere di una vista mozzafiato sulla città.

Un luogo ricco di ricordi

Durante il loro soggiorno in questa casa, Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso con i loro follower molti momenti speciali. Dalle foto di Natale con alberi imponenti e decorazioni lussuose, alle feste organizzate con gli amici intorno al lungo tavolo da pranzo, la coppia ha reso questa dimora un luogo pieno di vita e felicità. Anche il terrazzo è stato protagonista di molti momenti indimenticabili, come le cene all’aperto, i momenti di relax nella jacuzzi e i giochi del loro bambino Leone.

Se siete interessati a vivere in un luogo di grande bellezza e con una storia unica, la Penthouse Stravinskij è sicuramente la scelta perfetta. Affittare questa casa vi permetterà di immergervi nell’atmosfera di lusso e raffinatezza che ha caratterizzato la vita di Chiara Ferragni e Fedez. Non perdete l’opportunità di vivere in uno dei luoghi più esclusivi di Milano!

