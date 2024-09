Afro Divas: il concerto che celebra le icone del blues e R’n’B all’Arena Teatro Tor Bella Monaca

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un evento musicale di grande spessore attende gli appassionati di musica sabato 15 settembre 2024 alle ore 21 all’Arena Teatro Tor Bella Monaca. La rassegna Romadimoda è lieta di presentare Afro Divas, un concerto acustico che si preannuncia come un omaggio sentito e vibrante alle donne che hanno segnato la storia della musica, in particolare nei generi blues, R’n’B e soul. La serata, che vedrà la straordinaria esibizione di Alessandra Procacci e Licia Missori, è un invito a riscoprire alcune delle canzoni più memorabili di artiste del calibro di Etta James, Nina Simone, Aretha Franklin, Tina Turner, Gloria Gaynor, Whitney Houston, Mariah Carey, Alicia Keys, Beyoncé e Rihanna.

Il potere del blues e dell’r’n’b: una storia di passioni e resilienza

Le radici afroamericane della musica

Il blues è emerso dalle esperienze delle comunità afroamericane, servendo da potente forma di espressione per le lotte e le speranze di una popolazione oppressa. Originatosi nelle piantagioni del sud degli Stati Uniti, il blues ha dato voce a emozioni profonde e a storie di resilienza, unendo le comunità attraverso melodie che parlano di dolore e gioia. Con il passare del tempo, il Rhythm and Blues è diventato un simbolo della cultura afroamericana contemporanea, influenzando notevolmente anche generi emergenti come il rock and roll negli anni ’50 e la musica soul negli anni ’60.

L’evoluzione dell’R’n’B negli anni ’80 ha visto un revival di questo genere, dando origine a una fusione che ha abbracciato elementi pop, funk e hip hop. Oggi, possiamo ascoltare ritmi avvincenti e melodie innovative che uniscono generazioni e culture diverse, evidenziando l’influenza duratura della musica afroamericana nella scena musicale globale. Afro Divas, con la sua selezione di brani iconici, celebra non solo le artiste che hanno saputo affermarsi nel panorama musicale, ma anche l’eredità culturale che ogni canzone rappresenta.

Alessandra Procacci: una voce che attraversa le emozioni

Formazione e successi

Alessandra Procacci è un talento emergente nel panorama musicale italiano, conosciuta per la sua voce potente e carismatica. Il suo percorso artistico inizia al “Saint Louis College of Music”, dove perfeziona le sue abilità vocali e musicali, acquisendo una formazione solida e versatile. Già da giovane, la sua presenza scenica e il suo timbro vocale la portano a partecipare a eventi prestigiosi, tra cui il Festival Show e il talent show Amici di Maria De Filippi nel 2011, dove cattura l’attenzione di pubblico e critica.

Nel 2019, Alessandra raggiunge una nuova dimensione artistica partecipando come finalista al programma “All Together Now” su Canale 5, mostrando il suo talento in un contesto competitivo e di alto profilo. Il progetto Afro Divas rappresenta per lei un’importante occasione per esprimere il suo amore per il blues, R’n’B e soul, proponendo un repertorio che celebra le artiste che hanno segnato la sua crescita musicale. Con la sua voce, sa trasmettere emozioni profonde e fare rivivere le storie di queste icone, facendo vibrare le corde del cuore del pubblico.

Licia Missori: il talento al pianoforte

Un’artista poliedrica e versatile

Licia Missori è una pianista e compositrice che ha saputo conquistare il pubblico con la sua passione per la musica. Dalla formazione classica, ha maturato un’eccezionale versatilità, esibendosi in concerti in venti paesi diversi e collaborando con vari artisti in progetti di ampio respiro. La sua carriera si estende oltre il pianoforte: Missori ha lavorato come compositrice per produzioni teatrali, programmi televisivi e film muti, creando colonne sonore che evocano emozioni e raccontano storie attraverso la musica.

Già protagonista di concerti in prestigiosi teatri italiani accanto a figure come Giancarlo Giannini, ha al suo attivo un’ampia discografia, che include cinque album di proprie composizioni, un album di musica classica e un’opera di riarrangiamenti di brani rock resi al pianoforte. La sua laurea con lode in Musica e Spettacolo, seguita da due master presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, evidenziano il suo impegno e la sua preparazione nel campo musicale. Con Afro Divas, Licia Missori non solo accompagna Alessandra Procacci al pianoforte, ma contribuisce a creare un’atmosfera unica che arricchisce l’interpretazione dei brani.

Un concerto da non perdere

La serata all’Arena Teatro Tor Bella Monaca si preannuncia come un’esperienza imperdibile per tutti gli appassionati di musica. Afro Divas celebra il potere della voce femminile e l’eredità musicale di alcune delle più grandi interpreti della storia, offrendo una serata carica di emozioni e ritmi avvolgenti. La fusione di talento, passione e cultura che caratterizza questo evento non farà che rafforzare la connessione tra il pubblico e la musica, trasformando il concerto in un omaggio vivo alle donne che hanno segnato la storia musicale.