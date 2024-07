Alberto Matano e Riccardo Mannino: Vacanza a Pantelleria e loro storia d’amore.

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Nel cuore della bellissima isola di Pantelleria, Alberto Matano, celebre conduttore Rai 51enne, e il marito Riccardo Mannino, avvocato di 56 anni, godono di un meritato periodo di relax. La coppia, unita civilmente due anni fa nel suggestivo resort di Antonello Colonna a Labico, ha scelto quest’anno di trascorrere le vacanze a Pantelleria, una meta solitamente amata da entrambi.

IL SOGGIORNO AL PIANTELLERIA DREAM RESORT

Immersi nell’incantevole scenario del Pantelleria Dream Resort, di proprietà degli amici Monica e Giampiero, Alberto Matano e Riccardo Mannino si concedono momenti di tranquillità, tra bagni in piscina e la dolce brezza marina. La coppia ha programmato un itinerario variegato per le vacanze, con tappe previste anche in Puglia, nelle splendide Eolie e in Calabria, prima del ritorno a Roma.

L’INIZIO DELLA LORO STORIA D’AMORE

In un’intervista esclusiva al programma radiofonico “Facciamo Finta Che”, Alberto Matano ha svelato dettagli sull’inizio della loro relazione: un gesto coraggioso che lo ha portato a fare il primo passo. Nonostante entrambi fossero già impegnati, il destino ha unito le loro strade, culminando nell’inizio di una storia d’amore che dura da ben 15 anni.

IL CAMBIAMENTO DOPO IL MATRIMONIO

Sul quotidiano “La Repubblica”, Alberto Matano ha condiviso emozionanti riflessioni sul matrimonio, descrivendolo come un momento di stabilità e completezza nella loro vita. Ha enfatizzato come il legame affettivo si sia rafforzato ulteriormente con la formalizzazione della loro unione, creando un nucleo familiare solido e colmo di gioia.