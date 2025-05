La serie su Mussolini arriva negli USA: Mubi acquista “M. Il figlio del secolo”

Ultimo aggiornamento il 19 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

La serie su Benito Mussolini, tratta dal bestseller di Antonio Scurati, si prepara a conquistare il pubblico internazionale. La piattaforma Mubi ha infatti acquisito i diritti di distribuzione di “M. Il figlio del secolo”, portandola negli Stati Uniti, in America Latina, Belgio, Lussemburgo, Turchia, India e Nuova Zelanda. Una svolta inattesa per una fiction italiana di forte impatto storico e politico, attualmente in onda su Sky e Now.

Wright: “Raccontare carisma e caos nello stesso uomo”

Il regista John Wright, autore della serie, ha commentato con entusiasmo l’accordo con Mubi:

“Questa serie è stata l’occasione per esplorare come carisma e caos possano coesistere nello stesso uomo”, ha detto, riferendosi alla complessa figura di Mussolini. Ha elogiato in particolare la performance di Luca Marinelli, protagonista assoluto:

“Marinelli dà vita al magnetismo e alla pericolosa instabilità del Duce in modo terrificante. È stato un privilegio lavorare con lui”.

Un personaggio scomodo che divide il pubblico

Nonostante il successo in patria, la distribuzione internazionale della serie non è stata immediata. Wright aveva rivelato al Financial Times che alcune piattaforme si erano rifiutate di acquistare la fiction, definendola “controversa”. La sua replica è diventata virale:

“Da quando l’antifascismo è controverso?”, aveva dichiarato, alimentando un dibattito acceso sull’opportunità di trasmettere la serie in mercati internazionali.

Da serie TV a caso mediatico internazionale

Secondo Nils Hartmann, dirigente Sky, la serie ha superato i confini del piccolo schermo:

“È diventata un evento mediatico, culturale e di costume. Si parlava ovunque di ‘M’, anche da chi non l’aveva vista”, ha raccontato. Il suo impatto ha generato curiosità anche tra il pubblico estero, spingendo Mubi a scommettere sul titolo.

Mubi punta su Marinelli: arriva una rassegna dedicata all’attore

Non solo “M. Il figlio del secolo”. La piattaforma Mubi ha annunciato anche una rassegna tematica dedicata a Luca Marinelli, dal titolo “A cura di Luca Marinelli”, disponibile dal 3 giugno 2025. L’iniziativa raccoglierà alcuni dei film più rappresentativi dell’attore, da “Martin Eden” a “Non essere cattivo”, per raccontarne la versatilità e la forza interpretativa.

Luca Marinelli, ormai considerato uno degli attori italiani più talentuosi e riconosciuti a livello internazionale, è al centro di un progetto di valorizzazione che lo conferma come volto simbolo del cinema italiano contemporaneo.