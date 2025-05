Task, la nuova serie HBO con Mark Ruffalo: tra giustizia e oscurità

Dopo il successo di Omicidio a Easttown, Brad Ingelsby torna a indagare i confini morali e le crepe dell’animo umano con Task, nuova serie HBO in arrivo in autunno su Sky in esclusiva. Una storia tesa, cupa, profondamente americana, che ancora una volta mescola crimine, paesaggi desolati e dilemmi interiori.

A dare volto al protagonista è Mark Ruffalo, già volto amato della serialità HBO con I Know This Much Is True, e celebre al grande pubblico per il suo ruolo nei film Marvel. In Task interpreta Tom, un agente dell’FBI alla guida di una task force incaricata di fermare una serie di rapine brutali che stanno terrorizzando la periferia operaia di Philadelphia.

Un agente spezzato e un ladro insospettabile: un thriller psicologico senza eroi

Tom non è un eroe senza macchia. La sua determinazione si scontra con minacce interne ed esterne, in un’indagine che mette a rischio non solo il successo della missione, ma l’equilibrio della squadra stessa. A complicare tutto è Robbie, interpretato da Tom Pelphrey (Ozark), un padre apparentemente irreprensibile che cela una doppia vita fatta di violenza e segreti. È lui il bersaglio della task force, il volto insospettabile dietro un’ondata di crimini efferati.

Lontano dai cliché, Task promette una narrazione profonda e sfaccettata, dove la linea tra bene e male si fa sempre più sottile, e ogni personaggio è chiamato a fare i conti con le proprie fragilità.

Un cast corale e potente per una serie che si preannuncia tra le più attese dell’anno

A completare il cast un gruppo di interpreti di talento: Emilia Jones, rivelazione di CODA; Jamie McShane (Bloodline); Sam Keeley (The Cured); Thuso Mbedu (The Underground Railroad); Fabien Frankel, visto in House of the Dragon; Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.

Con una scrittura intensa, una regia visivamente potente e un cast d’eccezione, Task si prepara a essere uno dei titoli più forti del prossimo autunno, in perfetto stile HBO: una serie che scava, disintegra le certezze e non lascia indifferenti.