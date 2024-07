Alessia Marcuzzi: Relax e Bellezza a Formentera

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2024 by Francesca Monti

Alessia Marcuzzi, nota showgirl del panorama televisivo italiano, ha deciso di trascorrere un periodo di relax sull’incantevole isola di Formentera, lontana dai riflettori del gossip e immersa nella meravigliosa natura circostante. Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano la Marcuzzi in splendida forma fisica e in completo benessere, dimostrando di essere felicemente single nonostante voci circolate riguardo a un ritorno di fiamma con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi.

Alessia Marcuzzi: Vacanze a Formentera, la sua Oasi di Pace

Alessia Marcuzzi ha scelto Formentera come meta ideale per ricaricare le energie in vista di un’intensa stagione televisiva che la vedrà protagonista su Rai1. La showgirl, amatissima dal pubblico per la sua naturalezza e simpatia, si concede momenti di relax sulla spiaggia, circondata dalla natura selvaggia e dal mare cristallino dell’isola Balearica. Mentre si prepara ad affrontare nuove sfide professionali, Alessia si gode il sole e il mare, mostrando un fisico tonico e curato frutto di una costante attenzione al benessere e alla forma fisica.

Alessia Marcuzzi: Lontana dai Gossip e senza Compagnia a Formentera

Anche se circolano voci su un presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, Alessia Marcuzzi sembra godersi la sua solitudine in totale serenità durante la sua vacanza a Formentera. Dopo la separazione avvenuta due anni fa, la showgirl non sembra aver trovato spazio per nuovi amori o flirt, preferendo concentrarsi su se stessa e sul proprio equilibrio interiore. Circondata da amici che le trasmettono solo energie positive, Alessia si concede un momento di pausa e relax, lontana dai clamori mediatici e dalla frenesia del mondo dello spettacolo.

