Alla ricerca di Otello

Michele e Silvia, preoccupati per Otello, decidono di partire con Indica per verificare le sue condizioni. Tuttavia, una volta arrivati, si troveranno di fronte a un evento inaspettato che li lascerà senza parole.

Viola e la Pasquetta senza Damiano

Viola si rammarica per non poter trascorrere la Pasquetta con Damiano, trovandosi costretta a restare a casa con Rosa e Manuel. La giornata, dunque, non si prospetta come previsto per la giovane, lasciando spazio a sentimenti contrastanti e riflessioni sul significato di una festività passata lontano da chi si ama.

Scherzi di Pesce d’Aprile a Casa Bruni

Raffaele, Bianca e Jimmy, uniti in un'azione scherzosa, decidono di fare uno scherzo a Renato Poggi in occasione del Pesce d'Aprile. Tuttavia, l'ingegnosa contromossa delle donne di casa Bruni rovescerà la situazione, mettendo alla prova l'abilità e la creatività di chi si ritrova a giocare con le sorprese di una giornata speciale.