Alla scoperta di Zöe Millán, il volto “bambino” di Jana Exposito in La Promessa

Il Ruolo di Mariana

Zöe Millán, l’affascinante giovane attrice che interpreta Mariana, ex Jana, in La Promessa, condivide i dettagli più intimi sul personaggio resiliente e coraggioso che ha catturato i cuori degli spettatori. Mariana, nonostante le tragedie vissute da bambina, si distingue per la sua forza e determinazione nel superare le avversità. La perdita di sua madre e del fratellino Marcos ha plasmato il suo cammino, rendendola un personaggio dalla profondità emotiva travolgente.

Desideri per Jana Adulta

Zöe rivela il suo desiderio per il futuro di Jana, ormai adulta, augurandole una vita piena di felicità. Un gesto di affetto che svela la sensibilità dell’attrice nei confronti del personaggio da lei interpretato, evidenziando una connessione emotiva profonda con il mondo narrativo della soap.

Retroscena sul Set

Tra le dinamiche sul set, Zöe parla della relazione con gli altri attori, sottolineando un legame affettuoso basato sulla reciproca stima e apprezzamento. Nonostante le differenze d’età, l’attrice percepisce un’affinità speciale con Xavi Lock, svelando il desiderio di collaborare maggiormente con lui nel futuro per esplorare nuove sfide artistiche e divertirsi insieme sul set.

Ambizioni Future

Quando si tratta di progetti futuri, Zöe esprime il proprio interesse nel lavorare con figure di spicco come Ursula Corberó e registi di fama come Alex de la Iglesia e Paco Plaza. Un segnale della sua determinazione nel crescere professionalmente e affrontare nuove sfide artistiche al di fuori del mondo televisivo.

Passione per la Recitazione

La giovane attrice racconta il suo percorso verso la recitazione, sottolineando come la passione per questo mestiere sia sbocciata alcuni anni fa, dopo aver sperimentato altri settori come la moda e la fotografia. Un viaggio che ha portato Zöe a realizzare il suo sogno di comparire in televisione, grazie al sostegno prezioso dei genitori.

Interessi e Hobbies

Oltre alla recitazione, Zöe condivide le sue passioni nel tempo libero, che includono la pittura, la danza, la visione di serie tv e film, e momenti di gioco con la sua adorabile sorellina. La creatività si esprime anche nel trucco, un modo divertente per esplorare il mondo dell’arte e sperimentare nuove forme di espressione.

Esperienze in Italia

L’attrice rivela il suo amore per l’Italia, un paese che ha affascinato con il suono della lingua e la vibrante cultura. Zöe ha avuto l’opportunità di visitare Milano per motivi lavorativi legati alla moda, ma sogna di tornare per esplorare di più il territorio italiano e magari lavorare in progetti cinematografici nel Bel Paese.

Progetti Futuri

Tra i progetti imminenti, Zöe parla della sua partecipazione alla serie thriller “Noche De Chicas” su Disney+, esperienze cinematografiche con la sua adorata sorellina e la serie internazionale “A Muerte”. Inoltre, l’attrice festeggia il riconoscimento ottenuto come miglior attrice giovane all’Arrow International Films Festival, un traguardo che la conferma come talento emergente nell’industria cinematografica.

Con la guida esperta di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione, l’intervista a Zöe Millán rivela il cuore pulsante di un’attrice giovane e talentuosa, pronta a conquistare nuovi orizzonti nel mondo dello spettacolo con la sua passione e dedizione.