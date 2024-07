Amazon Prime Video: il catalogo serie tv in Italia

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Francesca Monti

Amazon Prime Video è arrivato in Italia nel dicembre 2016 offrendo un vasto catalogo di serie tv disponibili sia sul sito ufficiale che sulle app per diversi dispositivi. Con l’aggiunta di nuove funzionalità come il download e l’espansione su diverse piattaforme, Prime Video si è affermato come uno dei leader dello streaming in Italia.

Le ultime novità su Prime Video

Le novità non si fermano mai su Prime Video, con nuove serie tv che arrivano regolarmente per accontentare tutti i gusti degli spettatori italiani. Tra le serie di punta del momento troviamo “The Boys”, “Prisma” e “My Lady Jane”, mentre in arrivo ci sono titoli attesissimi come “Betty la Fea” e “Gli Anelli del Potere”.

L’ampio catalogo di Prime Video

Il catalogo di Prime Video offre una vasta selezione di serie tv divise per categorie che vanno da A-L a M-Z. Tra le serie disponibili in Italia, spiccano le Originali Prime Video, esclusive della piattaforma, che garantiscono contenuti unici e di alta qualità per gli abbonati. Da “Bosch” a “Crisis in Six Scenes”, passando per “Gotham” e “Supernatural”, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Come abbonarsi a Amazon Prime Video

Abbonarsi a Amazon Prime Video è semplice e veloce, con la possibilità di usufruire di un mese di prova gratuito per scoprire tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma. Basta accedere al sito ufficiale, seguire le indicazioni e in pochi clic si potrà avere accesso a un mondo di serie tv, film e contenuti esclusivi direttamente dal proprio dispositivo preferito.

