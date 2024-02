Amici 23: Todaro decide chi accompagna Gaia al Serale – Rischi e conseguenze

Raimondo Todaro si prepara per il Serale di Amici 23

Chi avrà la possibilità di partecipare al Serale di Amici 23? La decisione su come formare la squadra per questa fase cruciale del talent show di Maria De Filippi spetta a Raimondo Todaro. La situazione è complessa, poiché i posti disponibili sono limitati, come già evidenziato. La prima a consegnare la maglia dorata del Serale è stata Alessandra Celentano, che ha scelto di portare con sé Dustin, riservandogli una sorpresa straordinaria.

Intanto, Emanuel Lo ha iniziato a lavorare sul Serale mettendo alla prova i suoi allievi Kumo, Lucia e Sofia. È impensabile che uno dei tre non faccia parte di questa fase del programma di Canale 5, dato che hanno sempre dimostrato una talentuosa abilità. Emanuel ha già escluso dal Serale un ballerino della sua squadra, Samuele. Pertanto, tra i suoi allievi potrebbero non esserci ulteriori eliminazioni.

Ed è ora il turno di Todaro di spronare i suoi ballerini a dare il massimo, invitandoli a esibirsi nella sala prove. In realtà, Raimondo ha già dato a una delle sue allieve, Gaia, l’opportunità di accedere direttamente al Serale di Amici 23. La ballerina, coinvolta sentimentalmente con Mida, è sempre stata molto apprezzata da tutti i professori. Attualmente non si esibisce in puntata a causa di un infortunio al ginocchio.

Maria De Filippi e Todaro le hanno riservato una gradita sorpresa, invitandola in studio durante l’ultima registrazione per consegnarle la tanto desiderata maglia dorata. Mentre su di lei non ci sono dubbi, Raimondo inizia a porsi delle domande su Giovanni e Nicholas.

Infatti, nell’episodio di oggi del Daytime, il professore ha invitato entrambi in sala prove, come aveva già fatto Emanuel Lo con i suoi allievi nelle settimane precedenti. Todaro ha fatto esibire Giovanni e Nicholas in improvvisazioni e coreografie già preparate. Purtroppo, entrambi non hanno convinto molto Raimondo, che si è lamentato delle loro esibizioni.

Giovanni ha deluso durante l’improvvisazione, mentre Nicholas ha dimenticato una sua coreografia, irritando Todaro. Entrambi sembrano rischiare di non accedere al Serale. Tuttavia, sembra improbabile che Todaro non porti con sé Giovanni, che è sempre stato elogiato da lui.

Anche Alessandra Celentano ha sempre apprezzato le coreografie di Giovanni nel latino americano. È Nicholas a rischiare di più, essendo stato messo in discussione anche dal pubblico. È doveroso sottolineare che il ballerino si è notevolmente migliorato nel tempo, grazie anche ai compiti assegnatigli da Celentano. Inoltre, Raimondo ha sempre lottato per lui.

Per questo motivo, Nicholas è sorprendentemente arrivato primo nella classifica generata dai voti del pubblico tramite il televoto. Tuttavia, le ultime prove di Giovanni e Nicholas hanno deluso Todaro, che le ha definite un vero disastro. La situazione si fa davvero difficile per i due ballerini.

È interessante notare che Giovanni è spesso nelle ultime posizioni nelle classifiche dei giudici esterni. Questo potrebbe essere un dato significativo per Raimondo in vista delle sfide del Serale. Anche Nicholas non si trova in una situazione favorevole in queste circostanze. Non resta che aspettare per scoprire chi avrà l’opportunità di partecipare al Serale e chi no.

