Amici Ayle: L’addio surreale e la richiesta di ritorno. De Filippi si difende.

Ayle lascia Amici di Maria De Filippi: il cantante spiazza tutti

Il cantante Ayle ha preso una decisione importante: lasciare la Scuola di Amici di Maria De Filippi. Nonostante i tentativi dei suoi compagni, soprattutto di Lucia, di farlo riflettere, Ayle ha deciso di abbandonare il talent show. Tuttavia, la sua decisione potrebbe non essere definitiva, poiché è avvenuto un colpo di scena.

Il confronto con l’insegnante e la decisione di Ayle

Dopo la puntata del 11 febbraio, Ayle ha chiesto nuovamente un confronto con la sua insegnante. Non è la prima volta che il cantante esprime il desiderio di lasciare la scuola, soprattutto dopo l’eliminazione di Matthew e Mew. Ayle ha spiegato di non riuscire più ad andare avanti, soprattutto perché è arrivato penultimo nella classifica. Ha anche sottolineato di non riuscire ad integrarsi nel sistema del talent show e di credere di poter fare qualcosa come cantante al di fuori della scuola.

Le regole della Casetta e la decisione di Ayle

Durante il confronto con l’insegnante, Ayle ha ammesso di non riuscire ad integrarsi nella scuola anche a causa delle regole che devono essere seguite nella Casetta. La produzione ha deciso di mostrare al pubblico quali sono queste regole, per evitare fraintendimenti. Le regole sono semplici e mirano a garantire una convivenza corretta e uno studio adeguato. Tuttavia, Ayle ha dichiarato che queste regole non sono adatte a lui e ha deciso di lasciare la scuola.

Il ritorno di Ayle: la decisione spetta agli allievi

Dopo essere tornato a casa sua a Livorno, Ayle ha chiesto di poter rientrare nel talent show. La produzione ha comunicato che spetta agli allievi decidere se permettere ad Ayle di tornare in gioco. Ognuno di loro potrà esprimere la propria opinione in forma anonima, con un sì o con un no. La decisione verrà presa nel Daytime di domani e siamo tutti in attesa di scoprire se Ayle tornerà o meno. Maria De Filippi e la produzione si sono dissociate da questa decisione, lasciando agli allievi la responsabilità di decidere il destino di Ayle.

