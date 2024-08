Amiloidosi: la complessità di una patologia rara e le nuove speranze terapeutiche

Ultimo aggiornamento il 28 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

L’amiloidosi è una malattia rara e complessa, spesso poco conosciuta ma con un impatto significativo sulla vita dei pazienti. Oliviero Toscani, il fotografo di fama internazionale, ha condiviso la sua esperienza di convivenza con questa patologia, suscitando attenzione su una condizione che richiede una diagnosi precoce e un approccio multidisciplinare. Negli ultimi dieci anni, il panorama della ricerca e delle terapie disponibili ha visto progressi notevoli, offrendo nuove opportunità ai pazienti. Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di coordinamento per malattie rare della Regione Campania, spiega che attualmente circa 300 persone sono seguite per questa condizione in provincia.

Cos’è l’amiloidosi?

L’amiloidosi non è una malattia singola, ma piuttosto un insieme di patologie caratterizzate dall’accumulo anomalo di proteine nei tessuti del corpo. Si tratta di un fenomeno che può derivare da diverse cause e tipologie di proteine. Tra le forme più comuni di amiloidosi troviamo l’amiloidosi AL, legata a malattie del sangue come il mieloma multiplo, in cui le immunoglobuline si aggregano formando la struttura amiloide. Un’altra forma è l’amiloidosi da transtiretina ereditaria, causata da una proteina prodotta dal fegato, e infine l’amiloidosi da transtiretina wild type, una condizione tipica dell’età avanzata e spesso sottovalutata.

Queste patologie possono interessare organi vitali come il cuore, i reni e il sistema nervoso, rendendo l’amiloidosi una malattia sistemica. Ad esempio, l’amiloidosi AL presenta sfide particolari poiché le immunoglobuline aggregandosi possono depositarsi nei tessuti vitali, causando problemi gravi come insufficienza cardiaca. Inoltre, i pazienti affetti possono sperimentare una rapida perdita di peso, sintomo indicativo di un coinvolgimento gastroenterico. Sebbene le prime due forme siano relativamente rare, si ritiene che l’amiloidosi senile sia più diffusa di quanto si pensasse in precedenza.

Gestione multidisciplinare della malattia

La complessità dell’amiloidosi richiede un approccio terapeutico multidisciplinare. Non è sufficiente l’intervento di uno specialista; è necessaria una squadra integrata che comprenda cardiologi, neurologi, nefrologi, psicologi e genetisti. Ogni professionista gioca un ruolo cruciale nel trattamento e nella gestione della malattia del paziente, rendendo importante la collaborazione tra i vari esperti. Il medico di base diventa fondamentale nel ruolo di case manager, in quanto deve coordinare le esigenze del paziente e della famiglia, garantendo un supporto globale.

La multifattorialità della malattia richiede anche un’attenzione costante e un monitoraggio dei sintomi, che possono oscillare notevolmente da paziente a paziente. Questo implica che il personale sanitario debba essere ben informato e formato, capace di rispondere a una varietà di esigenze cliniche e psicologiche. Un’équipe ben strutturata può affrontare le sfide che si presentano e offrire un programma di trattamento personalizzato che si adatti alle condizioni specifiche del paziente.

Nuove speranze terapeutiche e prospettive future

Negli ultimi anni, il panorama della diagnosi e del trattamento dell’amiloidosi ha iniziato a cambiare, portando con sé nuova speranza per i pazienti affetti. Giuseppe Limongelli sottolinea come negli ultimi dieci anni siano emerse terapie innovative. Attualmente, sono in corso studi internazionali che potrebbero ulteriormente migliorare le opzioni terapeutiche. L’uso dell’intelligenza artificiale nella diagnostica rappresenta una nuova frontiera che, se implementata, potrebbe portare a riconoscere l’amiloidosi in fasi ancora precedenti, aumentando le possibilità di successo nel trattamento.

L’impegno della comunità scientifica sta portando a risultati significativi in tempi relativamente brevi, contribuendo a una sintesi di terapie che prima mai sarebbero state contemplate. Le nuove tre forme di trattamento non solo affrontano i sintomi, ma possono anche intervenire sui meccanismi patogenetici della malattia. Questa evoluzione rende vitali le discussioni e la sensibilizzazione riguardo all’amiloidosi, supportando la necessità di un’interazione continua tra pazienti e medici per affrontare questa sfida complessa con fiducia e determinazione.