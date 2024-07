Amore in cucina: Cecilia Rodriguez spaventa Ignazio Moser

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La gioia delle nozze in Toscana

L’atmosfera di festa che ha avvolto le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continua a regalare momenti di felicità ai due sposi. Dopo il fatidico “sì”, la coppia si gode il periodo da novelli marito e moglie con grande complicità e allegria. In questo clima di intimità e divertimento, Cecilia ha deciso di mettere alla prova la reazione del neo marito con uno scherzo in cucina.

Il filmato virale di Instagram

Cecilia Rodriguez ha pianificato uno scherzo molto ben orchestrato nei confronti di Ignazio Moser, immortalando tutto in un video condiviso su Instagram. Mentre Moser si trovava in cucina intento a compiere un’azione, Cecilia ha colto l’occasione per spaventarlo con un’improvvisa urla. La reazione sorprendente di Ignazio ha catturato l’ilarità di chi ha assistito al video, ma il finale non è stato esattamente quello previsto dalla neosposa.

Il colpo di scena inaspettato

Nel momento in cui Ignazio Moser ha subito lo spavento, la sua reazione istintiva ha portato a un’imprevista conseguenza: ha fatto cadere a terra Cecilia, la sua amata moglie. La preoccupazione e la dolcezza con cui Ignazio si è scusato per l’accaduto hanno reso il video ancora più divertente e coinvolgente per chi lo ha guardato. Nonostante il piccolo inconveniente, la coppia ha saputo affrontare la situazione con simpatia e allegria, confermando la complicità e il profondo legame che li uniscono.

