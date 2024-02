Angelina Mango sorpresa da Cattelan: il video della gaffe

Angelina Mango ospite a Stasera c’è Cattelan: la gaffe con Walter Vacchino

Angelina Mango, fresca del suo trionfo al Festival di Sanremo, è stata ospite a Stasera c’è Cattelan su Rai Due. Durante l’intervista, il conduttore Alessandro Cattelan ha collegato la cantante con Walter Vacchino, chiedendole se lo conoscesse. Angelina ha mostrato un’espressione imbarazzata, ammettendo di non avere idea di chi fosse l’uomo, sebbene avesse intuito che fosse una persona importante.

La gaffe di Angelina Mango e la consegna del premio sanremese

Quando Walter Vacchino è apparso in collegamento da remoto, Cattelan ha chiesto ad Angelina se lo conoscesse. La cantante ha risposto sinceramente di non conoscerlo, scatenando le risate in studio. Successivamente, Vacchino si è presentato come il responsabile del Teatro Ariston e proprietario assieme a sua sorella Carla. Ha consegnato ad Angelina la custodia rossa del premio sanremese, il leoncino d’oro, che la cantante aveva perso di recente e stava cercando da giorni.

La storia dietro la perdita e il ritrovamento del premio sanremese

Vacchino è apparso nello show di Rai Due non solo per creare una simpatica gag con Cattelan, ma soprattutto per restituire ad Angelina la custodia del premio sanremese. Durante l’intervista, ha raccontato che la cantante aveva dimenticato la custodia sul palcoscenico dopo essere stata ospite a Domenica in, il programma di Mara Venier che era stato trasmesso in diretta dal Teatro Ariston. La custodia è stata ritrovata e custodita con cura nell’Ariston cafè, fino a quando Vacchino non l’ha consegnata personalmente ad Angelina. La cantante si è mostrata molto grata e soddisfatta per il ritrovamento dell’oggetto che tanto le stava a cuore.

Con questa dolce conclusione, Angelina può finalmente dormire sonni tranquilli, sapendo che il suo premio sanremese è tornato al suo posto.

