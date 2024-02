Annalisa svela retroscena sul marito a Sanremo a Che tempo che fa

Annalisa svela il suo matrimonio ad Assisi durante la sua ospitata a Che tempo che fa

La cantante Annalisa, che si è classificata al terzo posto alla 74ª edizione di Sanremo, è stata ospite della trasmissione televisiva “Che tempo che fa”. Durante la puntata dell’11 febbraio, ha condiviso con il conduttore Fabio Fazio la sua esperienza al Festival. Ma non solo: ha anche annunciato di essersi sposata quest’estate ad Assisi.

Durante l’intervista, Annalisa ha raccontato con entusiasmo del suo matrimonio e dei momenti emozionanti vissuti durante il festival. Nonostante la frenesia degli eventi, la cantante ha trovato il tempo di celebrare il suo amore con il suo marito, che era presente anche a Sanremo. Tuttavia, a causa degli impegni professionali, i due non sono riusciti a vedersi fisicamente durante il festival. Annalisa ha scherzato sul fatto che il loro amore è stato “virtuale” durante quei giorni intensi.

Annalisa e il suo matrimonio da favola ad Assisi e Tellaro

Annalisa e il suo marito, Francesco Muglia, hanno fatto scalpore quest’estate con due matrimoni da favola. Il primo si è svolto il 29 giugno nella prestigiosa Basilica di San Francesco d’Assisi, in una cerimonia religiosa intima e affascinante. Ma non è finita qui: solo due giorni dopo, la coppia ha celebrato una seconda cerimonia circondata da amici e parenti in una spiaggia suggestiva nel borgo di Tellaro, in Liguria.

Annalisa e Francesco hanno ribadito il loro impegno reciproco in un momento indimenticabile che ha lasciato tutti senza fiato. Francesco Muglia, esperto di marketing e gestione aziendale, è originario di Padova ma si è trasferito a Genova. La loro storia d’amore è iniziata nel maggio 2020, durante un evento sponsorizzato a bordo della Costa Smeralda. Da allora, la coppia ha vissuto un’intensa storia d’amore che li ha portati a decidere di unirsi in matrimonio.

Annalisa a Che tempo che fa: “Io e mio marito? Non ci siamo visti”

Durante la sua ospitata a “Che tempo che fa”, Annalisa ha scherzato sul fatto che lei e suo marito non si sono mai visti durante il Festival di Sanremo nonostante fossero entrambi presenti. A causa degli impegni professionali e della frenesia degli eventi, non hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme. Tuttavia, la cantante ha sottolineato che, nonostante la distanza fisica, il loro amore è rimasto saldo.

“Lui c’era, ma non siamo mai riusciti a vederci… avevamo delle cose da fare”, ha affermato Annalisa con un sorriso. La sua ospitata a “Che tempo che fa” è stata l’occasione perfetta per condividere con il pubblico la sua esperienza al Festival di Sanremo e per svelare il suo matrimonio ad Assisi. Annalisa ha dimostrato ancora una volta la sua simpatia e la sua spontaneità, conquistando il cuore dei telespettatori.

