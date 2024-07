Annamaria Bernardini de Pace: esperta avvocata civilista sul diritto di famiglia

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Annamaria Bernardini De Pace, rinomata avvocata esperta in diritti civili e diritto di famiglia, ha condiviso riflessioni importanti durante un’intervista esclusiva al Corriere della Sera.

Consigli sulla Gestione Ereditaria

La celebre avvocata ha affrontato il delicato tema delle donazioni ai figli, sottolineando l’importanza di una corretta gestione patrimoniale. Secondo Bernardini De Pace, evitare di donare interamente il patrimonio ai figli prima della propria scomparsa è consigliabile per evitare futuri conflitti ereditari.

Suggerimenti sulla Successione Patrimoniale

Sottolineando l’importanza della corretta pianificazione finanziaria, l’avvocata ha evidenziato che le tasse di successione si applicano sia sulle donazioni che sull’eredità. Consigliando una corretta consulenza finanziaria per evitare complicazioni future, ha suggerito alternative come il trust per garantire una gestione oculata dei beni.

Prevenire l’Ingratitudine e i Conflitti Ereditari

Bernardini De Pace ha esposto il rischio dell’ingratitudine da parte dei figli beneficiari di donazioni, citando casi di abbandono e mancanza di sostegno nei confronti dei genitori. Raccontando esperienze personali, ha evidenziato l’importanza di valutare attentamente le conseguenze delle donazioni patrimoniali.

Gestire Donazioni ai Figli Unici

L’avvocata ha condiviso consigli pratici basati sull’esperienza professionale, consigliando un padre ad utilizzare il proprio patrimonio per evitare situazioni di ingratitudine. Attraverso esempi concreti, ha evidenziato la complessità delle dinamiche familiari legate alla successione ereditaria.

Riflessione sull’Ordinamento Giuridico Italiano

Infine, Bernardini De Pace ha proposto un’analisi critica sull’ordinamento giuridico italiano in materia di successione, esprimendo preferenza per un approccio simile a quello statunitense. Sottolineando potenziali benefici sociali derivanti da un cambiamento legislativo, ha evidenziato l’importanza di adattare le normative alla realtà familiare odierna.